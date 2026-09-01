Veinticinco equipos disputarán la Vuelta a Cantabria Junior UCI del 4 al 6 de septiembre

Presentación de la Vuelta a Cantabria Junior UCI 2026. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 equipos, siete de ellos extranjeros, disputarán la Vuelta a Cantabria Junior UCI del 4 al 6 de septiembre, que transcurrirá por tres etapas con sedes en Puente Viesgo (100 kilómetros), Vioño de Piélagos (119 km) y Santillana del Mar (115 km), con la participación de más de 150 corredores.

Se trata de una prueba en la que participan los mejores ciclistas de la categoría a nivel internacional, así como futuros profesionales.

En clave internacional, han confirmado su participación equipos como los belgas del Wielerclub Onder Ons Parike, los corredores del Urt Velo 64 y el U19 Academy Region Sud (Francia), el Harrogate Team Nova (Inglaterra) y las selecciones nacionales de Grecia, Israel y Kazajistán.

En cuanto a los equipos nacionales, destaca el Baqué Movistar, el Picusa Academy, MMR Academy o el Electromercantil GR100, junto al Bathco, Sanse Elecox o Mendiz Mendi. Además de los cántabros del Corbatas Pindal, Camargo Beko, Multihogar Cantabria; junto al Café Dromedario, Loiumat Punta Galea, Sumelec Ermitagaña con Team Iparralde en la Fundación Euskadi, Ciudad de Oviedo, Quesos La Peral Sidra Méndez, STM Voltia Lasal Cocinas, Tenerife Viclass Canary Pictures o Huesca La Magia.

La directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; el vicepresidente Federacion Cántabra de Ciclismo, Gonzalo Álvarez; y Domingo Agudo, de la empresa organizadora Sportpublic, han presentado la Vuelta este martes en rueda de prensa.

Según han destacado, se trata de una de las 15 pruebas a nivel mundial más importantes, en la que participan los mejores equipos de España y corredores extranjeros.

Asimismo, han subrayado que el evento aúna valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, al tiempo que realiza una función promocional para Cantabria.

La competición será retransmitida por streaming.