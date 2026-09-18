Un viaje arqueológico a Egipto o una mirada por el mayor telescopio del futuro, en Café Científico y Ciencia en Ateneo

Café Científico - UC

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) ha presentado la temporada 2026/27 de los ciclos de conferencias de divulgación científica: el Café Científico y Ciencia en el Ateneo, que lleva a cabo en colaboración con el Aula de la Ciencia de la Universidad de Cantabria (UC) y el Ateneo de Santander. Entre las propuestas de la nueva campaña figuran un viaje arqueológico a Egipto o una mirada por el mayor telescopio del futuro.

La iniciativa para charlar sobre ciencia, innovación, salud y otros campos del saber en el marco de esta propuesta que arrancó en 2012 versará este año y el próximo sobre cambio climático, salud, inteligencia artificial, investigación biomédica, exploración espacial, astronomía, oceanografía o los bulos y la desinformación.

Los encuentros contarán con la participación de investigadores y profesionales vinculados, entre otras instituciones, a la UC, el IFCA (CSIC-UC), IBBTEC (CSIC-UC), el Centro Oceanográfico de Santander (IEO-CSIC), el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Observatorio Europeo Austral, o plataformas de divulgación antibulos como Maldita.es.

El Café Científico mantiene su lema de apostar por una ciencia compartida y con un café previo. Este año trae a ponentes de distintos puntos de España, como Granada y Navarra, además de Cantabria, y arrancará la programación en la Noche Europea de la Investigación con Maialen Iturbide (IFCA-CSIC-UC), que, desde el bar Canela, en Cañadío, hablará del cambio climático, del ámbito global al regional.

En octubre, Laura García Merino, de Maldita.es, abordará los peligros de la desinformación sobre salud bajo el título 'Lo que no te cura un reel'. La programación continuará con Ana Victoria Villar Ramos, del IBBTEC (CSIC-UC), y su charla 'Medicamentos a la carta', y con Ignacio López-Goñi, de la Universidad de Navarra, que planteará la pregunta '¿Es el intestino nuestro segundo cerebro?'.

El público podrá acercarse también a la investigación sobre grandes mamíferos marinos con Lucía Merino González-Pardo, del Centro Oceanográfico de Santander (COST-IEO-CSIC), que hablará sobre 'Ballenas entre dos mares: del Estrecho de Gibraltar a Islandia'; a la investigación del cáncer de la mano de Berta Casar Martínez, del IBBTEC (CSIC-UC), con 'Descifrando la metástasis: dianas terapéuticas'; o a la paleontología y la geofísica con Ignacio Martínez Díaz, de la UC, y su propuesta 'Los radares no estaban preparados para los dinosaurios'.

La temporada se completará con las intervenciones de Myriam Seco Álvarez, de la Universidad de Granada, que presentará 'Viaje a Egipto y Oriente Medio para dedicarte a lo que más te apasiona', y Gervasio Gómez Gramuglio, del IFCA (CSIC-UC), con 'Física sin fronteras: creando una ventana con vistas al origen del universo'.

Las sesiones de Café Científico se celebran en la sede del Café de las Artes, (Calle Juan Antonio Gutiérrez de la Concha 4, bajo, antes C/García Morato), comienzan a las 20.00 y cuentan con entrada libre hasta completar aforo. Como es habitual, se invita además al público a compartir un café y unas pastas antes de las charlas, a partir de las 19.30. Las sesiones están disponibles también posteriormente en formato podcast, a través de iVoox, Apple Podcasts y Spotify.

EL ATENEO DE SANTANDER: UNA APUESTA POR NUEVOS FORMATOS

Por su parte, Ciencia en el Ateneo, integrado en la programación del Aula de la Ciencia de la UC, propone una temporada con un recorrido por distintas áreas del conocimiento contadas en nuevos formatos, como el pódcast.

El programa se abrirá con un viaje al mayor telescopio del mundo con el exdirector del Observatorio Europeo Austral (ESO) y director del IFCA (1995 y 1999), Xavier Barcons Jáuregui y su charla 'Construyendo el mayor telescopio del mundo: Una aventura única'.

La programación incluye además un nuevo formato de divulgación que pretende atraer a un público joven, con la grabación en directo del podcast IFCAst 'Ciencia hecha en Cantabria', en la que participarán Rebeca García, Jónatan Piedra, Fernando Aguilar, Abram Pérez y Lara Lloret, del IFCA (CSIC-UC).

El cartel continúa con Domingo F. Rasilla Álvarez, investigador en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, pilotará un 'Vuelo sobre un país en cambio'.

La investigación del clima y la observación de la Tierra tendrán también protagonismo con Fernando Aguilar Gómez, del IFCA (CSIC-UC), y su charla 'La historias detrás de un dato de satélite'.

El programa se adentrará después en la exploración de los océanos y los polos con Alberto Serrano López, del COST-IEO-CSIC, que presentará 'Los secretos de la Antártida a bordo del Odón de Buen'.

La astronomía y la historia se dan la mano en la ponencia de Juan Antonio Belmonte, que viajará desde Canarias, concretamente desde el IAC, para hablar de 'Arqueoastronomía: cuando las disciplinas se unen para entender la cosmología del pasado'.

La programación abordará grandes proyectos espaciales como NewAthena, de la mano de Maite Ceballos Merino, del IFCA (CSIC-UC), bajo el título 'Construir lo imposible para descubrir lo invisible'.

La propuesta se completa con una mirada a la historia musical en femenino a través de Ana Toya Solís, del Departamento de Educación de la UC, y su charla 'La historia que no sonó: Mujeres y música en la España del siglo XX'; con la inteligencia artificial aplicada a la medicina, en la sesión de Adriana Katherine Calapaqui Terán, del HUMV, 'La IA en Patología: El futuro del diagnóstico del cáncer de próstata'; y con la investigación del universo, las galaxias y la física de partículas.

Entre estas últimas propuestas se encuentran 'Misión espacial ARRAKIHS: Desvelando la historia oculta de las galaxias', de Abram Pérez Herrero, del IFCA (CSIC-UC); 'Detectores imposibles para partículas invisibles', de Nuria Castelló Mor, también del IFCA (CSIC-UC); el programa incorpora además la perspectiva de los cuidados y la vida con Yayo Herrero López, del Departamento de Educación de la UC, y su propuesta 'Sostener la vida en un mundo extraño'.

Las charlas de Ciencia en el Ateneo arrancan a las 19.30 en el Ateneo de Santander, con entrada libre hasta completar aforo, y se retransmitirán en directo a través de YouTube.