Vicco, Lola Tuduri o Enol actuarán en Laredo dentro de la gira musical gratuita LOS40 Summer Live

Cartel - LOS40 SUMMER LIVE

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Campa de los Pinos de Laredo acogerá el 1 de agosto una de las paradas de la gira musical gratuita LOS40 Summer Live 2026.

El cartel confirmado para la cita pejina incluye las actuaciones de Vicco, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Carlos Marco, Pikete y AWY. La jornada contará además con una sesión musical del DJ David Álvarez.

La actuación forma parte de una gira que recorrerá 22 localidades españolas entre julio y agosto y que reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama pop nacional.

Según la organización, el tour congregó a más de 200.000 personas en su edición de 2025 y volverá a ofrecer actuaciones en directo y sesiones musicales en una programación abierta al público.