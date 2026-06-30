El vicerrector, Íñigo Casafont, toma posesión como profesor titular de la UC

El vicerrector de la UC, Íñigo Casafont, toma posesión como profesor titular de la institución académica - UC

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria (UC), Íñigo Casafont, ha tomado posesión este martes como profesor titular de la institución académica en el área de Biología Celular.

El acto, celebrado en la sala rector Jordá del Pabellón de Gobierno con la presencia de los miembros del equipo rectoral y compañeros de la Facultad de Medicina, ha estado presidido por la rectora de la UC, Conchi López, y el secretario general, Julio Álvarez. López ha destacado la trayectoria docente e investigadora de Íñigo Casafont y su implicación en el equipo de gobierno.

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca en el 2000 y doctor en Neurociencias por la UC en 2006, Casafont inició su carrera académica en la Facultad de Medicina en 2007 como colaborador honorífico y en 2011 como profesor ayudante doctor. Desde el año 2016 ha sido profesor contratado doctor en el Área de Biología Celular en el departamento de Anatomía y Biología Celular de la institución pública cántabra.

Durante estos años, Casafont ha compatibilizado la actividad docente, la investigación y la gestión universitaria. Con tres tramos docentes reconocidos, ha impartido docencia en asignaturas de grado y postgrado vinculadas a la Facultad de Medicina, a la vez que ha coordinado varias asignaturas y formado parte del comité de seguimiento de seis tesis doctorales. Asimismo, ha dirigido 22 trabajos de fin de grado y dos trabajos de fin de máster.

En investigación, su desempeño se ha centrado en Neurociencia y Nanomedicina. Ha colaborado activamente en estancias en centros de investigación tanto nacionales como internacionales y ha participado en 21 proyectos de investigación y en dos redes nacionales. Su producción científica se refleja en 40 artículos en revistas indexadas, la mayor parte de ellos en Q1, así como 30 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y la obtención de tres sexenios de investigación.

En el plano de la gestión universitaria, desde 2025 ejerce como vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC. Antes de asumir este cargo, ocupó el de coordinador de estudiantes e infraestructuras de la Facultad de Medicina entre 2021 y 2025, miembro de la junta de la propia facultad entre 2013 y 2018 y, desde 2021 hasta la actualidad. Además, forma parte de la Comisión de Docencia de esta Facultad desde 2011.

Casafont también ha sido miembro de la Comisión de Calidad del Grado en Medicina entre 2014 y 2021 y subdirector del Departamento de Anatomía y Biología Celular entre los años 2019 y 2021. Entre 2021 y 2025, ha sido coordinador y tutor de estudiantes del SOUCAN y tutor de numerosas prácticas del COIE, así como de ciclos formativos superiores adscritos a institutos de índole nacional.