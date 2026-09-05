Victoria Civera y Sara Reyes reanudan en el MAS el programa 'Encuentros con Artistas'

Cartel de la reanudación de 'Encuentros con Artistas' en el MAS.
Cartel de la reanudación de 'Encuentros con Artistas' en el MAS. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 12:02
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SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Encuentros con Artistas' reanudará, en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), su actividad el próximo martes, 8 de septiembre, con una nueva sesión de las 'Charlas Intergeneracionales' protagonizada por las artistas Victoria Civera y Sara Reyes.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que la cita tendrá lugar a las 18.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La nueva sesión reunirá a dos artistas pertenecientes a generaciones y momentos profesionales diferentes cuyas prácticas comparten territorios de interés, como la atención hacia los objetos y los materiales, la transformación de lo cotidiano y la capacidad de la experiencia personal para abrirse hacia cuestiones colectivas.

Cada una de las artistas presentará inicialmente su contexto creativo, sus principales líneas de investigación y los procesos que articulan su trabajo.

A continuación, Civera y Reyes mantendrán un diálogo abierto que permitirá reconocer experiencias, afinidades, distancias y posibles conexiones entre sus respectivas maneras de entender la creación contemporánea.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que este ciclo brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer no solo la obra, sino también los procesos creativos, las inquietudes y las experiencias, generando un espacio abierto a la escucha, la reflexión y la participación.

"Queremos que el MAS sea también un lugar de conversación, intercambio y descubrimiento, en el que la ciudadanía pueda acercarse al arte contemporáneo desde perspectivas diferentes y hacerlo de la mano de quienes lo crean", ha añadido.

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