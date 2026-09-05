Victoria Civera y Sara Reyes reanudan en el MAS el programa 'Encuentros con Artistas'

Cartel de la reanudación de 'Encuentros con Artistas' en el MAS. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Encuentros con Artistas' reanudará, en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), su actividad el próximo martes, 8 de septiembre, con una nueva sesión de las 'Charlas Intergeneracionales' protagonizada por las artistas Victoria Civera y Sara Reyes.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que la cita tendrá lugar a las 18.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La nueva sesión reunirá a dos artistas pertenecientes a generaciones y momentos profesionales diferentes cuyas prácticas comparten territorios de interés, como la atención hacia los objetos y los materiales, la transformación de lo cotidiano y la capacidad de la experiencia personal para abrirse hacia cuestiones colectivas.

Cada una de las artistas presentará inicialmente su contexto creativo, sus principales líneas de investigación y los procesos que articulan su trabajo.

A continuación, Civera y Reyes mantendrán un diálogo abierto que permitirá reconocer experiencias, afinidades, distancias y posibles conexiones entre sus respectivas maneras de entender la creación contemporánea.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que este ciclo brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer no solo la obra, sino también los procesos creativos, las inquietudes y las experiencias, generando un espacio abierto a la escucha, la reflexión y la participación.

"Queremos que el MAS sea también un lugar de conversación, intercambio y descubrimiento, en el que la ciudadanía pueda acercarse al arte contemporáneo desde perspectivas diferentes y hacerlo de la mano de quienes lo crean", ha añadido.