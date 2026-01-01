Un videompapping transforma la fachada de la iglesia de Comillas en un gran lienzo monumental

Archivo - El Seminario Mayor de Comillas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Luz, sonido y narración visual ponen en valor el legado histórico y artístico modernista de este municipio

COMILLAS, 1 Ene. (EUROPA PRESS) - El videomapping navideño 'Comillas, una historia modernista' transforma la fachada de la iglesia de esta localidad cántabra en un gran lienzo monumental, en el que luz, sonido y narración visual se combinan para poner en valor el legado histórico y artístico del municipio.

Se trata de una iniciativa novedosa, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Comillas, que ha tenido muy buena acogida y ha contribuido a dinamizar el sector hostelero.

También con cargo al mismo plan, se ha reforzado la promoción internacional del municipio para alargar la temporada, lo que ha tenido un impacto "muy positivo", según ha destacado el Ayuntamiento, que espera continuar estas acciones en 2026.