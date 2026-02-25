El viento sur eleva la temperatura de Cantabria, con varios puntos por encima de los 20ºC

Archivo - Agentes de bomberos tratan de extinguir un incendio. - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento sur ha provocado que varios puntos de Cantabria hayan iniciado este miércoles por encima de los 20 grados centígrados, con Ramales de la Victoria, la zona del aeropuerto Seve Ballesteros y Santander entre los que han registrado las temperaturas más altas del país en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, Ramales se sitúa en el tercer puesto del ránking nacional tras haber registrado esta madrugada 23,8ºC, mientras que la zona del aeropuerto y Santander se sitúan en el octavo y décimo lugar, respectivamente, tras haber alcanzado los 21,3ºC y los 21ºC ya pasadas las 9.00 horas.

Aunque ya fuera de las máximas del país, también se han superado los 20 grados en Castro Urdiales (20,8ºC); San Felices de Buelna (20,6ºC); Villacarriedo (20,5ºC); Torrelavega (20,4ºC) o San Vicente de la Barquera (20,3ºC).

En el otro lado, Valderredible se ha despertado este miércoles a bajo cero. En su capital, Polientes, se ha llegado a los -1,1ºC a las 8.10 horas, mientras que en la localidad de Cubillo del Ebro había a esa misma hora -0,7ºC.

Y en cuanto al viento, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado las rachas más fuertes del país en lo que va de día al alcanzar los 86 kilómetros por hora esta madrugada.

También San Roque de Riomiera figura en el ránking nacional de rachas de viento, en octavo lugar, tras haberse alcanzado los 65 km/h.

Ya en clave regional, en Ramales de la Victoria han llegado a los 60 km/h esta madrugada; en Santander a los 58 km/h y en Torrelavega han superado esta mañana los 50 km/h.

Estas condiciones de viento sur y altas temperaturas han favorecido la proliferación de incendios forestales, con 60 provocados en las últimas horas.

A primera hora de este miércoles permanecían activos 36 tras una noche "muy complicada" con hasta 40 simultáneos.

Esta circunstancia llevó a activar el martes por la noche la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales, INFOCANT.