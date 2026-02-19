Vientos de 90 km/h en Castro, Santander y Torrelavega y -9,5ºC en Cabaña Verónica, la segunda temperatura más baja

Archivo - Varias ramas caídas en Santander. Foto de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

Castro Urdiales, Santander y Torrelavega han registrado esta madrugada rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, mientras que Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado una mínima de -9,5ºC, la segunda más baja del país en este inicio del jueves, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El municipio cántabro con las rachas más fuertes ha sido Castro Urdiales, con algunas de hasta 93 km/h, mientras que en Santander y en Torrelavega han llegado a los 91 km/h.

Cerca de superar los 90 km/h se han quedado San Vicente de la Barquera y Cabaña Verónica, donde han llegado a los 86 km/h, y también en la zona del aeropuerto Seve Ballesteros, con algunas de 85 km/h.

El litoral cántabro permanecerá en aviso amarillo (peligro bajo) por viento hasta las 15.00 horas, mientras que también está en naranja (importante) por oleaje hasta la dos de la madrugada del viernes.

En cuanto a las temperaturas, además de Cabaña Verónica, también se han registrado temperaturas bajo cero en Alto Campoo, con -3,8 grados a las 3.30 horas, y ya esta mañana Reinosa y Polientes (Valderredible), que se han despertado a -2,2ºC y -2ºC, respectivamente.

Y respecto a las máximas, en lo que va de día solo han superado los 10ºC, en San Vicente de la Barquera (10,1ºC a las 8.30 horas), y se han quedado cerca la zona del aeropuerto (9,9ºC), Ramales de la Victoria y Santander (ambas con 9,8ºC) o Bárcena de Cicero (9,7ºC), según los últimos datos de la AEMET actualizados hasta las 8.42 horas.