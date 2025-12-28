La VII San Silvestre Solidaria de Astillero marca su récord con más de 500 corredores

Los ganadores han sido Carmelo Alonso y Natalia González, ambos del Construcciones Cárcoba Ribamontán al Mar

La VII San Silvestre Solidaria de Astillero marca su récord con más de 500 corredores
La VII San Silvestre Solidaria de Astillero marca su récord con más de 500 corredores - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 28 diciembre 2025 19:03
Seguir en

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VII San Silvestre Solidaria de Astillero ha marcado su récord este domingo con más de 500 corredores, con Carmelo Alonso y Natalia González, ambos del Construcciones Cárcoba Ribamontán al Mar, como ganadores de las pruebas masculina y femenina, respectivamente.

La prueba, organizada por el CDE Guaramako en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero, ha reunido a participantes de todas las edades, en un recorrido urbano que ha ofrecido una carrera accesible y dinámica, pensada para fomentar la participación y la convivencia, ha informado el Ayuntamiento.

El carácter solidario de la cita ha destinado la recaudación de las inscripciones íntegramente a la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN).

El concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha destacado la buena acogida y el trabajo conjunto que hace posible la prueba, que es "ya una seña de identidad de Astillero. Ver cómo sigue creciendo y cómo responde la gente es una satisfacción".

Además, Hoz ha dado las gracias a la organización, al voluntariado y a los servicios municipales "por su implicación para que todo se desarrolle con normalidad y seguridad".

Contador

Contenido patrocinado