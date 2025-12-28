La VII San Silvestre Solidaria de Astillero marca su récord con más de 500 corredores - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VII San Silvestre Solidaria de Astillero ha marcado su récord este domingo con más de 500 corredores, con Carmelo Alonso y Natalia González, ambos del Construcciones Cárcoba Ribamontán al Mar, como ganadores de las pruebas masculina y femenina, respectivamente.

La prueba, organizada por el CDE Guaramako en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero, ha reunido a participantes de todas las edades, en un recorrido urbano que ha ofrecido una carrera accesible y dinámica, pensada para fomentar la participación y la convivencia, ha informado el Ayuntamiento.

El carácter solidario de la cita ha destinado la recaudación de las inscripciones íntegramente a la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN).

El concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha destacado la buena acogida y el trabajo conjunto que hace posible la prueba, que es "ya una seña de identidad de Astillero. Ver cómo sigue creciendo y cómo responde la gente es una satisfacción".

Además, Hoz ha dado las gracias a la organización, al voluntariado y a los servicios municipales "por su implicación para que todo se desarrolle con normalidad y seguridad".