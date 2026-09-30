El virus Shamonda, que afecta a la ganadería, tiene una probabilidad "alta" de llegar a Cantabria

Archivo - Vacas en la cuadra.- ARCHIVO - NACHO ROMERO/GOIBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La probabilidad de que el virus Shamonda, que afecta fundamentalmente al ganado vacuno, llegue a Cantabria es "alta" y, de ser así, podría tener consecuencias económicas "graves" para el sector, ya afectado por otras enfermedades como la lengua azul, la enfermedad hemorrágica epizótica (EHE) y la dermatosis nodular contagiosa; la sequía o el precio de los combustibles.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el director general de Ganadería de Cantabria, Alfredo Álvarez Ruiz, quien ha explicado que se trata de una nueva enfermedad emergente en Europa, consecuencia del cambio climático. En el continente, se detectó por primera vez el pasado julio en Suiza, aunque en África ya se diagnosticó en 1960.

Se transmite por un vector: el mismo mosquito causante de la lengua azul y la EHE, que hace tres años dejó más de 2.500 reses muertas en la comunidad.

Actualmente no existen casos en la región de este virus, aunque ya se han registrado siete focos entre Toledo y Granada.

Las temperaturas suaves que se están dando favorecen la reproducción de este insecto, que también se beneficia de las corrientes de aire y puede recorrer muchos kilómetros. Por ello, la probabilidad de que llegue a la región es "alta".

Según ha detallado Álvarez Ruiz, aunque es "raro" que un animal muera por este virus, sí deja consecuencias en aquellos que enferman y puede afectar tanto a la producción de leche, con una bajada "importante"; como a la reproducción de las vacas, con abortos o reabsorción del embrión.

El virus también ataca a las ovejas, cabras y caballos, que por lo general no presentan síntomas. Sin embargo, por el tipo de producción, en el caso de las vacas, tendría una repercusión económica "grave".

Su difusión es "muy rápida" y su morbilidad, en "muchos" casos, es del "100 por cien". En Europa, además de en Suiza, se ha detectado en países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal.

MEDIDAS YA INSTAURADAS

Ante este contexto, Álvarez Ruiz ha incidido en que no hay vacunas para el Shamonda aunque, al ser por contagio vectorial, el Gobierno ya tiene establecidos controles de bioseguridad derivados de las otras enfermedades mencionadas y medidas ya instauradas que, dado el caso, se intensificarían.

De este modo, se actuaría en el control del mosquito con repelentes insecticidas e incidiendo en medidas de higiene, además de recomendaciones como que los animales no estén en zonas de acumulación de agua donde se reproduce el insecto con mucha facilidad.

De cualquier modo, el director general de Ganadería ha descartado que por este virus se lleguen a instaurar restricciones como con la dermatosis nodular contagiosa, ya que "no es la misma situación".