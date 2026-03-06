La visita de Emilia Pardo Bazán a la cueva de Altamira en 1894 protagoniza el 8M en el Museo cántabro - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiente del Ministerio de Cultura, celebra el 8M, Día Internacional de la Mujer, con la exposición 'Emilia Pardo Bazán. Una pionera en Altamira', que podrá visitarse en el espacio Vínculos del edificio principal hasta el 17 de mayo.

Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer, y la única durante muchas décadas, que escribió sus impresiones sobre la cueva de Altamira. La visitó en 1894, apenas 15 años después de su descubrimiento, en un momento en el que todavía se cuestionaba su autenticidad, ha informado el Museo.

Su descripción, tanto de las pinturas como de la cueva, en la que se posiciona en favor de su antigüedad, se publicó en prensa nacional y tuvo una amplia difusión entre el gran público.

Para acompañar la muestra, en el espacio Vínculos se proyecta la videocarta que las trabajadoras del Museo de Altamira realizaron y dirigieron a Emilia Pardo Bazán con motivo del proyecto iberoamericano 'Las mujeres cambian los museos', dentro del Festival Ellas Crean 2022.

El objetivo fue recuperar la memoria ocultada, creando un vínculo entre las trabajadoras del museo y Emilia Pardo Bazán.

VISITA A ALTAMIRA Y PUBLICACIÓN DE SUS IMPRESIONES

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue una pionera del feminismo en la España de la época. Denunció la desigualdad educativa y social que sufrían las mujeres en esos años.

Conocida por sus novelas, también plasmó sus viajes tanto por Europa como por la península ibérica en artículos y escritos que se publicaron en periódicos y revistas ilustradas de gran difusión en España e Hispanoamérica.

En julio de 1894, la escritora se traslada desde el Balneario de Ontaneda, también en Cantabria, donde se alojaba, a Altamira. Entra en la cueva y recorre su interior plasmando sus impresiones en un artículo publicado en el periódico 'La Época' el 19 de noviembre de 1894.

Más tarde, este artículo formará parte de su libro de viajes 'Por la España Pintoresca' en el que escribió: "Sentadas, ó casi echadas por tierra, alzamos la vista y consideramos con asombro las pinturas. Por las anfractuosidades de la amarillenta bóveda corre y retoza una gigantesca manada de animales antediluvianos -bisontes, renos, corzos, caballos, jabalíes- y sus rojizos corpachones, á la dudosa claridad que nos alumbra, parecen animados por una vida fantástica. Infunden miedo, aunque entre ellos no figure uno de los más horribles, el oso de las cavernas".

PIONERA DEL GÉNERO DE FICCIÓN PREHISTÓRICA

Posiblemente influida por su visita a Altamira y los descubrimientos paleontológicos del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán se convirtió en 1912 en la primera escritora española en publicar una novela breve de paleoficción, o ficción prehistórica, titulada 'En las cavernas'.

En la muestra se expone un ejemplar de esta obra que se conserva en la Biblioteca del Museo. En ella se plantea una metáfora de la realidad de la sociedad española del momento. La joven pareja protagonista se enfrenta con sus ideas progresistas al inmovilismo de los ancianos del grupo en un periodo de transición del Paleolítico al Neolítico.