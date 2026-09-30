La vivienda centrará uno de los mayores esfuerzos inversores en el presupuesto de la región para 2027

Archivo - El consejero de Economia, Luis Ángel Agüeros, en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda será, junto a la salud, la educación y la dependencia, una de las áreas a las que el Gobierno de Cantabria (PP) va a destinar un "mayor esfuerzo inversor" en los presupuestos de 2027.

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha afirmado a preguntas de los periodistas que si ya el ejercicio pasado hubo "un 63% de subida en vivienda", ésta es "una buena pista" sobre lo que puede pasar en las partidas que se consignen para el año próximo.

También ha señalado que la región percibirá ayudas del Estado para el Plan de Vivienda "si realmente se cumple", aunque será el consejero del ramo el que explicará y ofrecerá cifras concretas.

Agüeros ha reiterado que el Gobierno presentará por cuarto año consecutivo los presupuestos de la comunidad en "tiempo y forma", antes del 31 de octubre, pero no ha precisado la fecha en que estos se aprobarán en el Consejo de Gobierno. "Normalmente suele ser el jueves inmediatamente anterior al último día hábil para presentarlo", ha precisado.

Sí ha opinado que "Cantabria es una comunidad cumplidora", en contraposición del Gobierno central.

Preguntado por las declaraciones de la presidenta, María José Saenz de Buruaga, en las que apuntaba a la dificultad que puede suponer la convocatoria electoral de 2027 para recabar el apoyo de otros grupos parlamentarios en la aprobación del presupuesto -el PP gobierna en minoría y estos tres últimos años ha contado con el apoyo de PRC- se ha mostrado esperanzado en llegar a acuerdos: "todos los años ha sido difícil, pero siempre confío", ha subrayado.

Y ha dicho que la labor del Gobierno "ya estaría hecha". Ahora, "son los grupos parlamentarios los que tienen que decidir si se aprueban estas cuentas o no. Son 285 millones más y yo creo que eso es bueno para Cantabria".

En cuanto a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario con el PRC, ha señalado que aún no hay fecha fijada, si bien el de su Consejería "es satisfactorio al 100%".

AYUDAS

Por otro lado, y en cuanto a nuevos paquetes de ayudas que se puedan destinar desde el Gobierno regional a los sectores más afectados por la crisis del Golfo, ha recordado que su Consejería "ha implementado la semana pasada la aprobación de un fondo extraordinario de 3 millones de euros para los ganaderos" con el fin de paliar los efectos de la sequía".

Asimismo, ha indicado que su deparatamento "está a la espera" de de que otros sectores o colectivos le "haga llegar demandas o solicitudes". No obstante, está a la espera de las decisiones del Gobierno central para no incurrir en incompatibilidades.