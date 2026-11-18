Archivo - Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón en Santander en una manifestación.-ARCHIVO - ÁGORA SOLIDARIA - Archivo

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, en Peñacastillo (Santander), han mantenido esta tarde un encuentro con la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, en el que se ha comprometido a "presionar" a Mosaic para que venda sus pisos al parque público.

Así lo han trasladado en un comunicado las familias afectadas tras la reunión en la que también han participado el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el secretario general de los socialistas santanderinos y portavoz municipal, Daniel Fernández.

Según han dado a conocer desde la plataforma, los vecinos han explicado "de primera mano" a Iglesias "lo que están viviendo" desde que InmoCaixa vendió sus viviendas a Mosaic y han planteado distintas vías para que las familias puedan seguir en sus casas con un alquiler asequible.

Han detallado que el principal compromiso de la secretaria de Estado ha sido ponerse en contacto con Mosaic y "presionar --como ella misma ha dicho expresamente, han recalcado-- a la empresa para que ofrezca las viviendas de Hermanos Calderón en la convocatoria de compra pública dotada con 100 millones de euros".

Han indicado que Iglesias les ha detallado que las condiciones actuales de la convocatoria exigen que las viviendas se adquieran sin inquilinos y que están ultimando una modificación para que puedan comprarse con las familias viviendo en ellas.

También ha señalado --han añadido-- que los precios de los que se ha hablado para una posible venta "encajan en las posibilidades de compra de Casa 47".

Además, los afectados han señalado que la secretaria de Estado les ha confirmado que el PSOE ha incorporado a su programa la propuesta legislativa que presentaron para dar una solución duradera a las familias de Hermanos Calderón y a las de otras promociones de alquiler asequible que acabaron en manos de fondos de inversión.

"El problema afecta a cientos de familias y alcanza a miles si se consideran las promociones vendidas en toda España", han remarcado para afirmar que los socialistas "se han comprometido a impulsar esa medida si revalidan el Gobierno"

Por último, han destacado que Leire Iglesias se ha comprometido a estudiar un dossier que le han remitido, que recoge los hechos que las familias afectadas tienen previsto poner en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que investigue las operaciones de venta de promociones de InmoCaixa a sociedades vinculadas a Morgan Stanley y Deutsche Finance International.

Han destacado que la secretaria de Estado valorará, a la vista de su contenido, si el Gobierno puede respaldar la iniciativa.

BUENAS SENSACIONES

Por su parte, desde la Plataforma de Afectados han valorado positivamente el encuentro con Leire Iglesias, del que han afirmado han salido "con buenas sensaciones".

"Ahora esperamos que el contacto con Mosaic y la modificación de la convocatoria permitan abrir una negociación para incorporar las 107 viviendas de Hermanos Calderón al parque público", han señalado, a la par que han advertido de que seguirán trabajando para que estos compromisos "se traduzcan en lo que las familias llevan tiempo pidiendo: poder seguir viviendo en sus casas con un alquiler asequible".

MIRAR PARA OTRO LADO

Mientras, en declaraciones a la prensa, Casares ha acusado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de "mirar para otro lado" en el caso del edificio de Hermanos Calderón y ha criticado que el Gobierno 'popular' de la región "les dice que no hay nada que hacer".

En cuanto a Iglesias, ha lamentado los "abusos del mercado de la vivienda" que "están padeciendo ciudadanos de Santander y Cantabria".

Ha destacado que, en estos momentos y tras su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso, en España hay un real decreto-ley vigente que "da tranquilidad a personas como los vecinos de Hermanos Calderón" tras comprar un fondo de inversión sus viviendas a la Obra Social La Caixa y tratar de expulsarles no renovando sus contratos de alquiler asequible "para hacer negocio".

Iglesias ha declarado que "hoy esas personas están protegidas gracias a que el real decreto-ley consigue prorrogar sus contratos durante dos años" y ha asegurado que el Gobierno "quiere dar tranquilidad" a esas más de 80 familias que residen en esas viviendas pese a la "burla" que han recibido por parte del Ayuntamiento del PP.