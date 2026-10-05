Vox Cantabria celebra que "por fin" se da la voz a los españoles

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz,en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, ha celebrado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y que, "por fin", se dé la voz a los españoles.

En declaraciones a Europa Press, Díaz ha subrayado que desde su formación llevan "mucho tiempo" pidiendo este adelanto electoral porque la situación del país es "crítica".

"La situación en España, ya no voy a decir en Ceuta, es absolutamente crítica y, por lo tanto, pedimos a los españoles que vayan a las urnas y que si pueden hacerlo presencialmente, lo hagan presencialmente", ha instado.

Además, la portavoz de Vox en la Cámara regional ha pedido a los españoles "que se fíen poco o nada de las encuestas (...) porque va a haber que levantar muchas alfombras".

En este sentido, Díaz ha señalado que "va a haber que obtener los datos reales que desde Moncloa no están saliendo", y ha afirmado que "todo lo que ha pasado en estos días previos, desde Ceuta hasta Maricarmen", forma parte de la "presión" que quiere generar la izquierda.

Así, ha vaticinado que, desde ahora hasta las próximas elecciones del 29 de noviembre, habrá "muchísima presión en la calle".

Por lo tanto, su partido, "desde la absoluta responsabilidad", trasladará un mensaje de que el actual modelo político "es absolutamente insostenible" y "hay que cambiarlo cuanto antes".