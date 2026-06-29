Vox denuncia "falta de respeto a la bandera de España" en la inauguración del busto de Adolfo Ruiz de Rebolledo - VOX

TORRELAVEGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en el Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado la "falta de respeto a la bandera de España" durante el acto de inauguración de la fuente con el busto de Adolfo Ruiz de Rebolledo celebrado este domingo en la ciudad.

Según ha explicado este lunes la formación en un comunicado, durante el descubrimiento del busto, la bandera de España que cubría el monumento "fue retirada mediante tirones con las manos tanto por invitados como por concejales y arrojada después al suelo".

Según Vox, se trata de una actuación "impropia de un acto institucional y contraria al protocolo establecido por la Ley 39/1981 que regula el el uso de la bandera de España".

El portavoz del Grupo Municipal, Roberto García Corona, ha señalado que "la falta de respeto con los símbolos nacionales durante un acto oficial resulta inadmisible. El incumplimiento del protocolo es una grave falta que ofende a los vecinos, por lo que se hace indispensable una explicación oficial de lo ocurrido y una petición formal de disculpas por parte del alcalde de Torrelavega".