Vox no ve tras el "carrusel de infografías y titulares" de Buruaga "lo que Cantabria necesita"

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, interviene en el Pleno del Parlamento - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlamento cántabro, Leticia Díaz, ha censurado el "carrusel de infografías, maquetas y titulares" de la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), anuncios "pagados con cargo a la publicidad institucional" y tras los cuales "no está lo que Cantabria necesita", ha dicho.

Pero "hoy vamos a sepultar su relato triunfalista bajo la losa incontestable de la verdad a menos de un año de los próximos comicios", ha indicado la diputada de Vox a la también líder de los 'populares' regionales esta tarde en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, conocido como Debate sobre el Estado de la Región.

Díaz ha abierto el turno de los grupos de la oposición en la sesión vespertina, tras la intervención de la presidenta durante casi cuatro horas por la mañana en las que ha realizado una treintena de anuncios.

Al respecto, la portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal ha cuestionado que estos se hagan "a última hora", en la recta final de la legislatura, algo que a su juicio "suele ser un síntoma definitivo de un Gobierno que teme por ese futuro real".

"Es una táctica propia de los fines de ciclo, colgarse esas medallas de proyectos que llevan arrastrándose meses o incluso años", ha señalado, a la par que ha indicado que en las últimas semanas "los consejeros han sacado a pasear a la presidenta para preparar este debate", hasta el punto de inaugurar la cubierta de una bolera.

"No parece que sacarse la foto del tejado de la bolera no signifique más que la definición gráfica de prioridades invertidas", ha comentado.

En su intervención, en la que ha criticado la gestión del Ejecutivo 'popular' en ámbitos como la sanidad, la economía o el sector primario, Díaz ha considerado que en Cantabria hay "muchísimas cosas por hacer" mientras el actual Ejecutivo tiene "mucho talante que mejorar".

Al hilo, ha criticado de nuevo que "la primera gran decisión" del PP esta legislatura fue "meter a Vox en el cuarto oscuro y abrirle el salón de luces al Partido Regionalista" de Cantabria.

En este sentido, ha aseverado que Buruaga --que gobierna en minoría, fue investida presidenta gracias al PRC y ha sacado adelante los presupuestos de los tres últimos años con el apoyo de esta formación-- "decidió cambiar sus cromos presupuestarios a cambio de un pacto de silencio cómplice con el señor Revilla, asumiendo una por una las inercias, las políticas y las chapuzas de la anterior coalición".