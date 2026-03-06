Vox pide una comisión de investigación de El Bocal y preguntará en Ayuntamiento y Congreso

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en Santander ha registrado varias preguntas en el Ayuntamiento y también en el Congreso de los Diputados para "esclarecer" lo ocurrido en torno a la tragedia de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes el martes tras colapsar una pasarela costera. Además, solicita una comisión de investigación.

Así lo han anunciado la portavoz del grupo, Laura Velasco, y el diputado nacional, Emilio del Valle, en un comunicado difundido este viernes.

En el Consistorio, la concejala cuestionará al equipo de Gobierno del PP acerca de si se "inspeccionó periódicamente" el estado de las pasarelas de la senda costera durante los últimos "diez años" y por qué el Ayuntamiento "no señalizó el peligro ni restringió el acceso, o por qué no lo denunció o trasladó a otra administración".

A través de una batería de preguntas a formular en el próximo Pleno, Velasco intentará que se conozca "toda la verdad" sobre esta tragedia, pero también "si existía un plan de inspección municipal de infraestructuras en la senda costera o los motivos por los que se permitió el uso público de la pasarela durante más de una década".

"Las familias de las víctimas y los santanderinos tienen que conocer todos los detalles, pero también se deben depurar responsabilidades tras conocerse que el día anterior el 112 recibió una llamada denunciando el mal estado de la pasarela y que trasladó a la Policía Local sin que se tomasen medidas", indica.

Al hilo de esto último, la alcaldesa, Gema Igual, ha admitido que falló la respuesta policial y ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá expediente informativo al agente que recibió esa llamada.

Sobre ese hecho, la edil de Vox ha solicitado al equipo de Gobierno los registros de llamadas, informes policiales y comunicaciones internas, así como el informe de la Policía Local encargado por el Ayuntamiento y si existe un protocolo en el Cuerpo cuando se reciben avisos del 112.

Asimismo, este grupo quiere saber si el Consistorio va a abrir un expediente interno sobre la falta de mantenimiento y/o medidas de seguridad en la senda litoral.

"También consideramos urgente que se convoque una comisión de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas, con el fin de evitar más tragedias en el futuro", ha apuntado.

CONGRESO

Por su parte, Del Valle ha registrado varias interpelaciones a la Demarcación de Costas en el Congreso. En concreto, el diputado preguntará por los motivos por los que la pasarela de El Bocal cedió y qué análisis se ha realizado en esta legislatura sobre el estado de esta infraestructura.

Asimismo, cuestionará sobre cuándo fue la última vez que se revisó la infraestructura y si se han impulsado medidas para evitar que se vuelvan a producir tragedias.

"Es una responsabilidad tanto del Ayuntamiento de Santander como del Gobierno de España. No se puede mirar para otro lado y las familias y los santanderinos merecen conocer toda la verdad", ha sentenciado Del Valle.