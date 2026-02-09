Vox, PRC y PSOE exigen un informe financiero sobre el proyecto de la carretera Requejada-Suances

Archivo - Plano por donde discurrirá la carretera Requejada-Suances - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa parlamentaria de Vox, con el apoyo de PRC y PSOE, insta al Gobierno regional (PP) a presentar "de manera urgente" un informe financiero de las alternativas de financiación del proyecto de la carretera entre Requejada y Suances, que el Ejecutivo cántabro ha elegido pagar de forma estructurada a 26 años, con un coste de 187,8 millones de euros, de los que dedicará 87 a la obra, 84 a intereses y el resto a mantenimiento, en el marco de una colaboración público-privada.

En concreto, esta proposición no de ley (PNL), aprobada en el Pleno de este lunes -y rechazada por el PP-, exige que el informe financiero comparado incluya un escenario de financiación plurianual, con cargo a los Presupuestos Regionales de Cantabria tanto del proyecto y como de la ejecución de la infraestructura; así como el coste estimado de su mantenimiento.

Además, a través de esta PNL, Vox, PSOE y PRC consideran que esta conexión es "prioritaria" como "eje vertebrador de la economía de Cantabria" y han instado al Ejecutivo regional a que amplíe el trazado previsto hasta el acceso a la playa de Suances, "para evitar el colapso circulatorio", cuyo estudio técnico y financiero deberá ser informado al Parlamento de Cantabria antes de su licitación definitiva.

El diputado de Vox Armando Blanco ha defendido esta iniciativa y ha explicado que su partido rechaza el proyecto porque considera "una barbaridad" la cuantía prevista de intereses. En esta línea, ha criticado que el sistema de financiación elegido por los 'populares' es "el más caro posible" porque "dispara" el coste y "va a hipotecar Cantabria durante las próximas siete legislaturas", ha dicho.

Además, Blanco ha criticado la "opacidad" del Ejecutivo regional por no aportar la información solicitada el 12 de mayo de 2025, cuando PSOE, PRC y Vox aprobaron otra iniciativa parlamentaria similar a la de hoy. Así, ha opinado que el consejero de Fomento, Roberto Media, "no quiere, no sabe o no puede contestar".

Por parte del PSOE, Jorge Gutiérrez ha defendido que el Parlamento "debe conocer, debatir y fiscalizar" decisiones como esta obra "que condicionan el presupuesto de Cantabria durante 25 o 30 años" porque "la modernización de Cantabria no se construye hipotecando su futuro, sino gestionando con rigor su presente".

Sobre la propia carretera y la ampliación hacia la playa de Suances, Gutiérrez ha señalado que "debe estar avalada por estudios técnicos y de movilidad, no por ocurrencias" y ha apostado por obras "bien planificadas, bien financiadas y sin trampas financieras".

Mientras tanto, el PRC, en palabras de Pedro Hernando, ha indicado que el puente es una infraestructura "muy importante y de futuro", pero ha puesto en duda el aumento de sus coste, que desde el 14 de abril hasta noviembre de 2025 pasó de 44 a 187 millones de euros. "No es una cuestión de inflación, ni de informes técnicos, sino de método de financiación", ha detallado.

El mantenimiento de las carreteras regionales requiere 12.000 euros por kilómetro al año, ha dicho Hernando, que ha extrapolado esa cifra a los ocho kilómetros de la Requejada-Suances. "Siendo generosos", ha añadido, la obra y su mantenimiento durante 26 años costarían "100 millones de euros", en lugar de los 187,8 planteados, "un sobrecoste artificial" de una obra "encarecida por decisión política", ha dicho.

Por su lado, el portavoz del PP, Juanjo Alonso, ha censurado que "el único objetivo" de esta PNL y de Vox es "torpedear la acción de gobierno" y ha señalado que en las intervenciones de la oposición "se aprecia el temor" a que el Gobierno "ejecute obras y cumpla con su compromiso" así como "su afán de desgastar y bloquear" al Ejecutivo.

En este sentido, ha defendido la fórmula "legal y absolutamente normalizada" de la colaboración público-privada, como el caso del Hospital Valdecilla. Por ello, ha asegurado que se trata de una decisión "política y valiente, comprometida con los vecinos de la comarca". Más allá, ha criticado que el resto de partidos no hayan participado en el periodo de información pública.