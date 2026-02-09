Vox se queda solo en su plan de medidas contra la "mortalidad empresarial"

Archivo - PCTCAN - SODERCAN - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus votos este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria para rechazar una iniciativa de Vox en la que planteaba medidas para combatir la "mortalidad empresarial" en la comunidad autónoma.

Entre otras cuestiones, Vox, en su moción, reclamaba al Ejecutivo regional (PP) una auditoria externa sobre las trabas burocráticas y fiscales en Cantabria que expliquen el "diferencial negativo" entre Cantabria y la media nacional en cuanto a creación de empresas y proponía un "escudo fiscal" para favorecer la creación de nuevas empresas.

También planteaba cambios en la normativa de subvenciones y ayudas públicas industriales para incluir un compromiso de permanencia de la actividad, el empleo y los centros de 5 años para pymes y de 8 para grandes empresas que reciban ayudas superiores a los 300.000 euros.

Además, en uno de sus puntos, instaba al Gobierno a condicionara ayuda futura al Grupo Teka al mantenimiento "íntegro" de su almacén de repuestos y servicios centrales en Santander, "rechazando cualquier plan industrial que contemple la conversión de la fábrica en una mera planta de ensamblaje dependiente de centros logísticos externos".

El PP ha dicho 'no' a la moción de Vox al considerar que "parte de premisas absolutamente falsas" como es la "mortalidad empresarial" de la que habla y que en ella se plantean soluciones que "no son" tal o, al menos, "no son útiles".

Además, los 'populares' creen que los datos económicos y del mercado de trabajo "echan por tierra" el "alarmismo" de Vox. Así, el diputado Alejandro Liz ha reivindicado que con el actual Gobierno del PP la comunidad ha logrado "los mejores datos en constitución de empresas de la serie histórica" y la confianza empresarial ha experimentado el segundo incremento mayor de España.

También se ha logrado "el mejor dato" de afiliación a la Seguridad Social y la tasa de paro más baja de España. Es por ello, que desde el PP han recriminado a Vox que cuando los datos son positivos siempre ponga "una pega para reprochar y confrontar".

El PRC ha votado también en contra después de que Vox no haya aceptado su enmienda para suprimir todos los puntos de esta "moción enciclopédica y pesadamente elaborada", a excepción del relativo a Teka.

También los socialistas han votado en contra al considerar que las propuestas de Vox en materia fiscal dejan fuera "a la mayoría" de empresas y autónomos. "No hay escudo fiscal cuando se deja a la mayoría a la intemperie", ha afirmado la diputada socialista y exconsejera de Economía Ana Belén Álvarez.

Además, ha afeado a Vox que de nuevo su moción plantee nuevas auditorias. "No vamos a dar abasto", ha aseverado Álvarez, que cree que con este tipo de peticiones el grupo proponente "ponen en cuestión" el funcionamiento de la Administración autonómica, lo que le parece "indigno".

La portavoz de Vox en este punto, Natividad Pérez Salazar, ha lamentado el rechazo del resto de grupos a esta propuesta, con la que el PP tenía "la oportunidad de demostrar si su política industrial es algo más que fotos con inversores".

RECHAZO A UNA INICIATIVA PARA ATRAER TALENTO CIENTÍFICO

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley del PSOE en la que se instaba al Gobierno regional a desarrollar un plan estratégico para la atracción y retención de talento científico e innovador en Cantabria, con medidas de apoyo a la carrera investigadora, la creación de empleo estable y la promoción de la movilidad científica.

La iniciativa ha contado con el apoyo de socialistas y regionalistas, el rechazo de los 'populares' y Vox, y la abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

El diputado del PSOE Jorge Gutiérrez ha defendido que Cantabria tiene "la obligación política y moral" de construir un entorno donde la ciencia, la innovación y el conocimiento sean palancas reales de desarrollo económico, cohesión social y bienestar.

Mientras que el diputado regionalista Javier López Estrada ha indicado que la región cuenta con una Ley de Ciencia que "nos costó mucho tiempo y mucho esfuerzo", por lo que "merecemos un Gobierno que impulse cada uno de los estratos o de las determinaciones de esa Ley".

Sin embargo, el 'popular' Alejandro Liz cree que el papel de esta iniciativa es "absolutamente innecesario" y "se queda corto en sus ambiciones" respecto a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno cántabro para transformar "de manera profunda" el modelo productivo hacia la ciencia y la innovación.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para referirse al proyecto de investigación Cohorte Cantabria. "Yo no tengo en mi grupo a un portavoz que de manera irresponsable ponga a caer de un burro ese programa que también está funcionando", ha apostillado Liz tras la intervención de López Estrada.

Finalmente, Natividad Fernández ha manifestado que Vox no va a apoyar un plan estratégico "que nace muerto por falta de credibilidad de quienes le proponen". "Ustedes no quieren retener talento, ustedes quieren retener el poder para seguir repartiendo subvenciones a redes clientelares", ha señalado.