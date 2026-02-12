Vox Reinosa rechaza entrar en el equipo de Gobierno con el PP

El portavoz de Vox Reinosa, Mario Javier Gil - VOX

REINOSA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Reinosa ha rechazado la propuesta del alcalde, José Luis López Vielva (PP), de entrar a formar parte del equipo de Gobierno, que el popular lidera en minoría (con cuatro de los 13 concejales de la Corporación) tras romper el pacto con el PRC el pasado 23 de enero.

El portavoz de Vox Reinosa, Mario Javier Gil, ha anunciado esta decisión en una carta abierta a los vecinos, en la que esgrime que su formación no va entrar en un gobierno "para tapar una crisis interna del Partido Popular" y que "no hemos sido elegidos para ocupar un cargo, sino para defender unas ideas".

Gil explica que "desde el primer momento" se ha valorado esta propuesta "con seriedad, responsabilidad y pensando únicamente en el interés de Reinosa", y por "coherencia" con lo que ha "defendido siempre" Vox se ha decidido no aceptar ninguna concejalía.

La primera razón que aduce es que "Reinosa no necesita un parche, necesita un cambio de rumbo. No vamos a entrar en un gobierno para tapar una crisis interna del Partido Popular. Nosotros no estamos aquí para resolver los problemas del PP con sus socios. Estamos aquí para resolver los problemas de los vecinos. Y desde fuera del gobierno hemos demostrado que se puede trabajar, proponer y conseguir avances sin necesidad de atar nuestra libertad política a quien no comparte nuestro proyecto".

Y la segunda, "porque no hemos sido elegidos para ocupar un cargo, sino para defender unas ideas". "Hemos ofrecido lealtad a la ciudad, no al gobierno de turno. Muchas de nuestras mociones y propuestas han salido adelante porque eran buenas para Reinosa y eso es lo que seguiremos defendiendo".

Al respecto, Gil explica que asumir una concejalía implicaría "asumir un contexto que no es negociable", y por eso no aceptar "es ser consecuentes con nuestros principios y con nuestra identidad".

"Vox nunca podrá un sillón por delante de su programa electoral y nosotros creemos que la oposición es ahora mismo el mejor lugar para seguir centrados en mejorar los problemas reales de nuestros vecinos", ha subrayado.

Finalmente, agradece al alcalde "su confianza" y ha manifestado que "aunque Reinosa necesita un gobierno estable, también necesita ideas claras y dejar de mirar al retrovisor. Nosotros seguiremos vigilantes y trabajando en todo lo que beneficie a esta ciudad", concluye.