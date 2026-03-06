Vox ve un "engaño" el acuerdo PP-PRC: "Es un reciclaje de promesas incumplidas y maquillaje electoral"

La portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria , Leticia Díaz - GRUPO PARLAMENTARIO VOX

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox cree que el acuerdo presupuestario suscrito este viernes entre PP y PRC es un "ejercicio de cinismo político" que, además, supone un "fiasco y engaño" que "no aborda ninguno de los problemas estructurales de la región" y que es "un reciclaje de promesas incumplidas y maquillaje electoral".

"Lo que hoy nos presentan como un gran pacto por Cantabria no es más que maquillaje para tapar la incapacidad de gestión del Gobierno de Buruaga y la sumisión de un PRC que firma hoy lo mismo que el PP le incumplió ayer", ha opinado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz.

Entre los "grandes pilares del engaño", Vox apunta que el acuerdo incluye "promesas para largo" que "no entrarán en vigor hasta 2027", como es la creación del programa de 'Becas de Excelencia Cantabria' para el alumnado de enseñanza no obligatoria y enseñanzas superiores que acredite anualmente los mejores expedientes en sus respectivos estudios o la aportación anual del Gobierno de Cantabria de 200 euros, durante tres años, vinculada a la 'Cuenta Vivienda' para menores de 36 años.

"Están pidiendo un cheque en blanco para 2026 a cambio de promesas que el ciudadano no vislumbrará hasta la campaña electoral", ha censurado Díaz.

También ha indicado que se incluye "concesiones ya aprobadas o comprometidas", como la adecuación salarial de los docentes; la aprobación de la Ley de Patrimonio --según se recoge, antes de junio-- o el abono del complemento de Atención Continuada al personal sanitario, medida que ya fue aprobada en febrero por el Parlamento.

"Es vergonzoso que el PP intente vender como un éxito de su negociación algo que el Parlamento ya le obligaba a cumplir", ha criticado la portavoz.

Además, para Vox, las deducciones en el IRPF incluidas en el acuerdo suscrito entre regionalistas y populares son "insultantes" y suponen solo "unas migajas".

"Mientras los cántabros sufren el 'tasazo' y una inflación desbocada, el Gobierno les ofrece 100 euros de deducción por reciclar o 150 por ir al gimnasio, siempre que sean mileuristas. Es una burla a la clase media", ha opinado Díaz.

Además, este partido se ha quejado de que el acuerdo incluye "medidas que ya estaban en marcha", que forman parte de las políticas del Gobierno del PP o que han sido aprobadas en sede parlamentaria.

Díaz ha señalado que otra parte de las medidas son "obligaciones incumplidas que se repiten". "El pago de subvenciones pendientes no es una política nueva, es pagar lo ya concedido, exactamente igual que el calendario anual de ayudas ya comprometido", ha dicho.

Finalmente, Vox ha criticado la creación de un comité de vigilancia del cumplimiento del acuerdo, algo que para Díaz es "la confesión definitiva de que ni ellos mismos se fían de lo que han firmado".

"Cantabria no necesita más comités vigilando a políticos; necesita una reducción drástica del gasto político, una bajada real de impuestos y la ejecución inmediata de las obras que llevan décadas en los anexos de los presupuestos", ha defendido.

Díaz ha asegurado que Vox seguirá siendo "la única voz que diga la verdad" y ha indicado que el presupuesto que se aprobará y que se articula en base al acuerdo PP-PRC "es más de lo mismo: más gasto, más burocracia y cero soluciones para el futuro de Cantabria".