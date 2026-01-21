Vuelca un camión en el viaducto de Montabliz, en la A-67 - 112 CANTABRIA

Un carril de la autovía permanece cortado en estos momentos en el punto del accidente SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha volcado este miércoles en el viaducto de Montabliz, en la autovía de la Meseta A-67, sin que se hayan producido heridos.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han ayudado al conductor del camión a salir de la cabina.

Un carril de la autovía permanece cortado en estos momentos en el punto del accidente, que se ha producido en el kilómetro 149, en sentido Palencia, en principio, a causa del fuerte viento en la zona, según información del Centro de Atención a Emergencias 112.

Además de los bomberos, el 112 ha movilizado para atender el suceso a la Guardia Civil y el Servicio autonómico de Carreteras.