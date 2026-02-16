Vuelca un coche entre Cayón y Esles y la conductora acude al hospital por sus medios - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha volcado este lunes en la carretera autonómica CA-618, entre Santa María de Cayón y Esles, y su conductora ha acudido al hospital por sus propios medios.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron al lugar tras recibir el Centro de Atención a Emergencias 112 un aviso por un vehículo volcado y comprobaron que la conductora había salido del mismo y había ido al hospital.

Los efectivos han asegurado el coche y lo han situado en un lugar donde no interrumpe el tráfico.

En el operativo también ha intervenido la Guardia Civil, el servicio de urgencias sanitarias 061 y el de Mantenimiento de Carreteras.