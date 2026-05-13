La XI Semana Internacional de la Vela Ciudad de Santander, con cuatro competiciones, comienza este jueves

Semana Internacional de la Vela Ciudad de Santander en foto de archivo - REAL CLUB MARÍTIMO

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

La XI Semana Internacional de la Vela Ciudad de Santander, organizada por el Real Club Marítimo, incluirá cuatro competiciones desde este jueves 14 y hasta el 14 de junio, en un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario náutico nacional al reunir durante más de un mes distintas pruebas y clases.

Para la undécima edición de esta cita el Real Club Marítimo de Santander ha convocado pruebas de carácter nacional, regional y otras que aúnan el litoral norte de España: la Copa de España 29er, del 14 al 17 de mayo; el Trofeo Sociedad Regional de Cultura y Deporte - Circuito de Vela SRCD, el 16 y 17 mayo; la XXVI Regata SAR Don Felipe de Borbón Cantabria Infinita, del 23 al 24 mayo, y el XLVI Memorial Rafael Sanz XXX Memorial Juan de Dios Valenzuela, el 13 y 14 junio.

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, a través del Instituto Municipal de Deportes, de manera principal, y está patrocinada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo colaboran el Puerto de Santander, la RFEV y la RFCV.

Esta edición arrancará el próximo fin de semana con una gran convocatoria de deporte infantil: la Copa de España de la clase 29er (categoría que significa el paso previo a la clase olímpica 49er) y el multidisciplinar Trofeo Sociedad Regional de Cultura y Deporte-Circuito de Vela SRCD que contará con las clases Optimist, RS Feva, ILCA4, ILCA6 y Snipe.

El calendario continuará en mayo con una cita que ha ganado en auge en los últimos años y vuelve a ser referencia en el norte de España, la XXVI Regata SAR Don Felipe de Borbón-Cantabria Infinita, que convoca a los grandes cruceros y la popular J80.

La competición se extenderá hasta mediados del mes de junio, convirtiendo durante semanas a la bahía santanderina en un escenario continuo de actividad náutica y deportiva y consolidando la imagen de Santander como una de las grandes capitales de la vela en España con el XLVI Memorial Rafael Sanz XXX Memorial Juan de Dios Valenzuela para los Snipes.

Además del impacto deportivo, la Semana Internacional de la Vela Ciudad de Santander conlleva un retorno económico, turístico y mediático para Santander y Cantabria, proyectando la imagen de la ciudad como destino vinculado al deporte, el mar y la organización de grandes eventos internacionales, ha destacado la organización.

Tras once ediciones celebradas, la Semana Internacional de la Vela Ciudad de Santander afronta una nueva etapa de consolidación y crecimiento, manteniendo intacto el espíritu con el que nació tras Santander 2014: convertir la bahía santanderina en uno de los grandes centros de referencia de la vela nacional e internacional, ha señalado.