La XII Semana de la Nutrición de Torrelavega se celebrará del 25 al 29 de mayo con talleres, charlas y bingo saludable

Presentación de la XII Semana de la Nutrición de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La XII Semana de la Nutrición de Torrelavega se celebrará del 25 al 29 de mayo en el Centro Municipal de Formación de Barreda que, organizada por la Agencia de Desarrollo Local con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria y de Rebelión en la Mesa, combinará actividades dirigidas a escolares y propuestas abiertas a toda la ciudadanía con el objetivo de fomentar hábitos de alimentación saludables.

Así, esta nueva edición incluirá iniciativas dirigidas a todos los públicos con charlas divulgativas, talleres y educación alimentaria, con la novedad de un bingo saludable.

De este modo, el programa estará dirigido en horario de mañana a centros educativos del municipio, con la participación de cinco colegios --Cervantes, Mayer, José María Pereda, Manuel Liaño y Pintor Escudero Espronceda--, uno por día.

Los escolares participarán en talleres infantiles y disfrutarán de desayunos nutritivos y saludables elaborados por los alumnos de la Escuela de Cocina que se desarrolla en el Centro Municipal de Formación de Barreda en colaboración con Diagrama.

Mientras, las tardes estarán abiertas al público en general y contarán con charlas informativas impartidas por Sheila Bascal, educadora nutricional y dietista, además de diferentes actividades relacionadas con la alimentación saludable.

Como novedad, esta edición incorporará un bingo saludable en el que los participantes podrán ganar productos. Además, se ofrecerán meriendas "nutricionalmente adecuadas" durante las actividades de tarde.

El concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la programación de esta semana, cuyas actividades de tarde contarán con un total de 150 plazas, unas 50 personas por sesión.

Según ha detallado, los interesados en participar pueden obtener información e inscribirse llamando al teléfono 616 784 911.

Finalmente, el edil ha agradecido la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria y de Rebelión en la Mesa en el desarrollo de esta iniciativa.