El XIII Festival de Teatro Amateur combina comedia y crítica social con cuatro obras en Santander

Organizado por FETEACAN en colaboración con la UIMP se desarrollará del 7 al 15 de octubre y participarán compañías de otras comunidades



SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Amateur combinará aspectos lúdicos y crítica social en su décimo tercera edición, que se desarrollará este próximo fin de semana y el siguiente en Santander, donde se representarán cuatro obras de compañías de otras tantas comunidades autónomas, y en las que también estará muy presente la figura femenina y la desigualdad.

El certamen ha sido presentado este martes en una rueda de prensa a cargo de Elisa Sainz, presidenta de la Federación de Teatro Amateur de Cantabria (FETEACAN), y Francisco Matorras, vicerrector del Campus de Las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que colabora con esta iniciativa y en cuyo Paraninfo se pondrán en escena los montajes, entre el 7 y el 15 de octubre.

El Festival arrancará este sábado a las 20.30 horas con 'A la manera de los griegos', del grupo Alhama Teatro de Corella (Navarra). La obra contrapone lo que sucedía en 1931 en Madrid, donde se debatían los artículos de la nueva constitución, con un grupo de mujeres reunidas en el casino de su pueblo para conseguir el sufragio femenino. Narra la alarma que ello generó entre los hombres de la localidad, que solicitaron la ayuda a un experto de la capital para que "acabaran esos movimientos".

El domingo 8 será el turno, a las 19.30 horas, de Teatro EnOBRAS, de León, que representará 'Volpone'. Es el nombre de un noble veneciano sin herederos que finge estar en su lecho de muerte después de una larga enfermedad con el fin de engañar a sus vecinos, que mediante favores y obsequios tratarán de hacerse hueco en su testamento y heredar su fortuna. Así, la comedia conjuga también temas como "avaricia, engaños, traiciones, secretos y justicia".

El siguiente fin de semana continuará el festival con la puesta en escena, el sábado 14 a las 20.30 horas, de 'Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte', del Grupo Teatrópodo, de Badajoz. La historia discurre en un ambiente rural, en el que una joven se rebela contra el deseo de su madre de vender su cuerpo a un rico judío. "El esperpento de Valle-Inclán dibuja los ambientes de corrupción, de lujuria, de avaricia y muerte de forma mágica", subraya la organización.

Y el certamen concluirá el domingo 15 de octubre a las 19.30 horas con 'Mira cómo me siento', del Grupo Irónico Teatro, de Asturias, que mezcla humor y drama para abordar relaciones familiares y sociales. Relata la historia de un afectado por una enfermedad neurológica que "se debate en un mar de dudas en el ocaso de su vida". Así, desde su silla de ruedas y a través de las personas que rodean su existencia, descubre "un universo femenino de ilusiones, de frustraciones, de sueños y realidades, de miedo y superación".

Las entradas para asistir a estas funciones son gratuitas hasta completar aforo y el festival, que nació en 2011 y desde su séptima edición cuenta con el apoyo de la UIMP, reunió el año pasado a unas 1.400 personas.

La presidenta de FETEACAN, integrada por ocho grupos "muy activos", ha destacado su apuesta personal por los temas lúdicos y sociales, aquellos que "transmiten algo". "No me gusta que a la gente le llegue el teatro facilón", ha expresado, para precisar que no quita "mérito" a esta modalidad, aunque cree que "al público hay que darle algo más", para "que piense".

Sainz ha aprovechado su comparecencia ante los medios para presentar la memoria de actividades de la federación de 2022 y para criticar la falta de apoyo de las administraciones, a este certamen en particular y a otras iniciativas también. Además, ha reivindicado la necesidad de que se reconozca y dignifique el teatro amateur, que no es sinónimo de "menos calidad", ya que por ejemplo las obras que se van a representar en Santander tienen "buen nivel".

Por su parte, el vicerrector del Campus de Las Llamas y de Coordinación de los Centros Docentes y de Investigación ha reafirmado el respaldo de la UIMP a esta cita, dentro de su labor de promoción de la cultura y para desarrollar también actividades fuera de los meses estivales y de la programación que se desarrolla en paralelo a los cursos de verano.