El XV Festival Santander de Boleros reúne este sábado en el Palacio de Festivales a Los Sabandeños y Jueves de Boleros

Presentación del XV Festival Santander de Boleros - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales reunirá este sábado 31 a Los Sabandeños y los cántabros de Jueves de Boleros en una nueva edición del Festival Santander de Boleros.

La cita brindará la oportunidad de escuchar al grupo canario, la formación "referente" de este estilo musical en "un encuentro único". Así lo ha asegurado la responsable de programación del Palacio, Isabel Ibarra, que ha presentado el evento acompañada de Fernando de Carlos y Jesús Castrillo, integrantes de Jueves de Boleros.

Ibarra ha afirmado que "será un placer" disfrutar una vez más de este Festival que "llenará de vida y emoción el escenario del Palacio de Festivales, rindiendo homenaje a la tradición musical del bolero y su proyección hacia nuevas formas de expresión".

A lo largo del evento, el público podrá escuchar melodías tan populares como 'Guantanamera' o 'Lágrimas negras' a cargo de Los Sabandeños o 'Cuando salí de Cuba', que interpretará Jueves de Boleros. Esta última formación también incorporará a su repertorio temas como 'Un beso y una flor', 'Amante a la antigua' y versionará dos canciones de Joaquín Sabina, 'Y nos dieron la diez' y 'Noches de boda'.

En ambas actuaciones se rendirá homenaje a "los miles de españoles que un día cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor".

Esa emigración estuvo presente en puertos como los de Santander, Tenerife, Verecruz y Santiago de Cuba, que se convirtieron en puntos de encuentro e intercambio de "las vivencias y sentimientos" que impregnan los boleros, una "música de ida y vuelta", ha señalado Castrillo.

"Queremos hacer un viaje musical, una película en la que el público que venga se imagine que se va a montar en un barco. La primera parada serán Los Sabandeños y después, Jueves de Boleros", ha explicado.

"Esperemos que al público le guste; hay que tener la mente abierta porque nos hemos permitido algunas licencias, pero yo creo que están muy bien ensambladas para hacer que pase unas horas muy agradables", ha indicado.

Además, ha expresado "orgullo" porque el festival haya cumplido 15 ediciones acompañado de la "máxima expectación".

Su organización corre a cargo de la Consejería de Cultura y el Palacio de Festivales y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y de las autoridades portuarias de Santander y Santa Cruz de Tenerife, entre otras entidades.

Las entradas se han agotado, salvo el 10% que la ley obliga a poner a la venta el día de la celebración de cada espectáculo.