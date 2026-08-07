La XVI Feria de Artesanía reúne en la Plaza Porticada a 33 puestos de diferentes zonas de España

Inauguración de la Feria de Artesanía - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVI Feria Nacional de Artesanía reúne desde este viernes hasta el día 18 en la Plaza Porticada de Santander un total de 33 puestos procedentes de diferentes zonas de España y que, como principal novedad, este año incorpora la I Bienal de Artesanía Contemporánea de Cantabria.

En el evento se dan cita artesanos llegados desde Cantabria, Madrid, Guadalajara, Galicia, Cuenca, Huesca, Burgos, Toledo, Vizcaya, Valladolid y Huelva, donde el público podrá adquirir piezas únicas de cerámica, madera, vidrio, joyería, textil, marroquinería, escultura, grabado o encuadernación artística, entre otras disciplinas.

Además de la exposición y venta de piezas artesanas, la feria ofrecerá durante doce días un programa de demostraciones en directo y talleres participativos para todos los públicos, con el objetivo de acercar estos oficios y favorecer la transmisión de un patrimonio cultural que continúa vigente.

La alcaldesa, Gema Igual, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, han inaugurado la cita organizada por la Asociación de Artesanos Profesionales de Cantabria (AAPCA).

Igual ha destacado la importancia de un evento que convierte cada verano a la ciudad en "un escaparate de referencia para la artesanía nacional" y ha puesto en valor que cada objeto "cuenta una historia y refleja el talento, la experiencia y la pasión de quienes mantienen vivos unos oficios que forman parte de nuestra identidad cultural"

Asimismo, ha resaltado que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la ciudad, impulsar la actividad económica y enriquecer la programación cultural del verano.

I BIENAL

La novedad de esta edición es la celebración de la I Bienal de Artesanía Contemporánea de Cantabria, impulsada por la AAPCA para reconocer la excelencia, promover el talento creativo y reforzar el vínculo entre la artesanía y el arte contemporáneo.

La muestra reúne las obras seleccionadas por un jurado integrado por José Luis Serzo, Yolanda Novoa y Eloy Velázquez.

Los ganadores del certamen han sido: Sara Monge con 'A veces me pasa que tejo una casa'; Cristina Ortiz con 'Lo que perdimos'; Raquel Herreros con 'Memoria del fuego', con el 1º, 2º y 3ª premio respectivamente, y una mención especial para Carlos Martínez con 'Naturaleza Muerta'.