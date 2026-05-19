'Como yo os he amado. En el camino de la vida', lema del Año Santo Jubilar Lebaniego 2028

Presentación de la nueva credencial y el certificado 'Lebannensis' del Camino Lebaniego - EUROPA PRESS

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El lema del Año Santo Jubilar Lebaniego 2028-2029 será 'Como yo os he amado. En el camino de la vida'.

Así lo ha desvelado este martes el obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, durante la rueda de prensa en la que se han presentado la nueva credencial y el nuevo certificado oficial del Camino Lebaniego, el 'Lebannensis'.

Según ha detallado, el lema está inspirado en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12, donde hay dos afirmaciones de Jesús "muy sugerentes e iluminadoras: Amaos unos a otros como yo os he amado, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos". Son, ha dicho, los discursos de despedida de Jesús en el cenáculo de Jerusalén, "antes de dar la vida en la cruz y salvarnos a todos".

Por otra parte, el obispo junto con el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, y la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, han presentado la nueva credencial en la que han trabajo de forma conjunta estas tres instituciones y que será común para los caminos Lebaniegos, Medieval y el Olvidado.

Este documento recibirá su último sello en el Monasterio de manos de la comunidad franciscana, para lo que se ha creado un sello seco especial que estará únicamente en la Oficina de Atención al Peregrino de Santo Toribio.

Desde este momento, será la única credencial oficial para el Camino Lebaniego, salvo aquellas que actualmente estén siendo usadas por los peregrinos.

Se podrán obtener en los puntos oficiales habilitados: las oficinas del Peregrino del Obispado de la Catedral de Santander, del propio Monasterio de Santo Toribio y del Centro de Estudios Lebaniegos, así como en la iglesia de Santa María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.

Mientras, el 'Legannensis' es un documento oficial que se emitirá en dos versiones, en castellano y latín, y se entregará en el Monasterio de Santo Toribio. Únicamente estará firmado por el guardián del templo a aquellos peregrinos que hayan realizado fehacientemente el camino a pie, en bicicleta o a caballo.

Está inspirado en la tradición bibliográfica vinculada al Beato de Liébana e incluye uno de los beatos "más entrañables": una imagen del Apóstol Santiago como símbolo que une los caminos de Cantabria y Europa.

Martínez Abad ha destacado que con esta presentación se da "un paso importante" dentro del trabajo de ofrecer una experiencia cada vez "más segura, más cuidada, más reconocible y más útil" para el peregrino.

Asimismo, ha puesto en valor que con la credencial compartida y el certificado propio se refuerza el vínculo entre el Gobierno, la Fundación, el Obispado, los municipios por los que transcurren los caminos y las asociaciones que "durante tantos años han mantenido viva esta tradición".

Por su parte, Gómez Bahamonde ha señalado que para la Fundación Camino Lebaniego es un día "muy grande" y ha indicado que el certificado se ha pensado para que el peregrino sienta que recibe después de realizar el camino algo "especial y solemne". Aunque también se seguirán emitiendo las 'Lebaniegas'.

En el acto de presentación que ha tenido lugar en el Palacio de Festivales se han entregado las primeras 'Lebannesis' a miembros de la coordinadora de todas las asociaciones de los caminos del norte.