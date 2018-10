La youtuber Rayna Huang se come una hamburguesa de 2 kg en 9 minutos

Publicado 27/06/2018 19:24:13 CET

NOJA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La youtuber Rayna Huang ha sido la primera en terminar la hamburguesa de dos kilos del 'Reto Machete', celebrado este miércoles en el Café Cantábrico de Noja. De esta manera, la americana ha conseguido batir el récord, que hasta el momento estaba en 12 minutos y 15 segundos y dejarlo en un "estratosférico" tiempo de 8 minutos y 55 segundos.

El 'Reto Machete' se trata de un concurso cuyo objetivo es comer una hamburguesa de dos kilos en menos de 45 minutos, al estilo del programa de televisión 'Crónicas carnívoras'.

Además de Rayna, Randy Santel (10 minutos y 14 segundos), Magic Mitch (15 minutos) y el español Joe Burguer Challenge (28 minutos y 55 segundos) también han superado dicho reto.

Por el contrario, los youtubers españoles Lethal Crysis y Superpilopi no han conseguido comerse esta gigantesca hamburguesa en menos de 45 minutos, por lo que no han conseguido el premio (no abonar el precio de la hamburguesa), informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

El responsable del establecimiento hostelero que ha acogido este peculiar reto, Roberto Cano, ha manifestado que "nunca había visto nada igual", refiriéndose a la rapidez con la que Rayna ha terminado su plato.

También ha explicado el gerente del Café Cantábrico de Noja que, "por si fuera poco", Randy Santel "ha pedido tres litros de cerveza y dos raciones de croquetas" tras terminar su hamburguesa.

Al margen de este "espectáculo", que ha conseguido que el local estuviese "totalmente lleno", el organizador del evento ha vuelto a destacar la oportunidad de reconocimiento en el exterior que la presencia de estos youtubers supone para Noja, ya que en el caso de Joe Burguer Challenge sus vídeos "superan en muchos casos las 100.000 reproducciones".