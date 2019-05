Zuloaga confía en superar resultados del 28A y formar un "gobierno monocolor"

Publicado 07/05/2019 12:14:39 CET

Descarta a PP y Vox para llegar a acuerdos, a Cs le pide que decida "qué quiere ser de mayor" y abre la puerta a pactos con PRC o Podemos

El candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha confiado en superar los resultados obtenidos por el Partido Socialista en la comunidad en las elecciones generales, en las que tuvo más de 90.000 votos, y poder formar un "gobierno monocolor" aunque, en caso de que no den los números para ello, está abierto al "diálogo" pero sólo con las formaciones con las que "ya hayamos sido socios de gobierno" o que "defiendan lo público".

Así, ha dejado claro ya que el PSOE "no se va a sentar a negociar" con "partidos que ponen en peligro lo público" y que traerán "recortes y retroceso". "Con Vox no y con el PP tampoco", ha añadido. En cuanto a Ciudadanos (Cs), cree que la formación naranja debe decidir "qué quiere ser de mayor" porque "sus planteamientos cambian de semana en semana" lo que "hace que no sepas con quién te estás sentando".

Por lo tanto, el secretario general de los socialistas de Cantabria ha avanzado que el PSOE sólo pactará "con aquellos partidos con los que ya hayamos sido socios de gobierno", es decir con el PRC de Miguel Ángel Revilla, o con "aquellos que miran a las políticas públicas como un referente", ha dicho en referencia a Podemos.

Zuloaga así lo ha señalado este martes en su intervención en el Foro SER Cantabria, donde ha manifestado que desde el PSOE "salimos a ganar estas elecciones" y ha augurado que puede ser el momento para lograrlo por "la tendencia" que han dejado las urnas el 28 de abril, en las que "el PSOE se ha convertido en el partido de referencia" en la comunidad autónoma.

Sin decir explícitamente que se vea como el próximo presidente regional, ha manifestado que "se ve donde le pongan los ciudadanos" pero ha enfatizado que "siempre" que se ha concurrido a un proceso para ser elegido para algún cargo "he conseguido lo que pretendía".

"Me presenté a alcalde de Bezana y lo conseguí con un acuerdo entre cuatro partidos, imperando el diálogo; después la vida orgánica del partido me llevó a presentarme a unas primarias y fui secretario general elegido por la mayoría de los militantes; y apenas un año después volví a pasar por las urnas para ser el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas y, con el 70% del apoyo de la militancia, aquí estoy", ha relatado Zuloaga, cuya aspiración ahora es ser presidente de Cantabria.

Y ha mostrado su confianza en lograr porque el PSOE "aspira a superar los resultados obtenidos el 28 de abril" y recuperar los diputados que ha ido perdiendo en el Parlamento de Cantabria en los últimos 20 años a pesar del "gran trabajo" que, ha reivindicado, los socialistas han realizado desde el Gobierno de Cantabria, donde han estado durante 12 años en coalición con el PRC.

"Ese trabajo no ha venido respaldado con los resultados electorales, pero ahora nos presentamos con un proyecto renovado, con autonomía, recuperando identidad y bajo el impulso de la victoria electoral de Pedro Sánchez y, por ello, salimos a ganar las elecciones", ha enfatizado el líder socialista.

Preguntado sobre los pactos postelectorales para formar Gobierno, Zuloaga ha destacado que para el PSOE "el mejor escenario es ganar holgadamente las elecciones y conseguir un gobierno monocolor para transformar el futuro de nuestra comunidad autónoma" pero, si eso no fuese posible, ha señalado que los socialistas son "capaces de llegar a acuerdo y así lo hemos demostrado".

Pero ha dejado claro que los socialistas tienen "muy claro con quienes no podemos llegar a acuerdos" y ha reivindicado que el PSOE es "el único partido que lo dice con absoluta claridad". "Abogamos por lo público y por una comunidad bien financiada con igualdad de oportunidades para todos independientemente de donde vivan, y hay un buen número de partidos en Cantabria que esta idea la rechazan y, por lo tanto, es muy difícil para nosotros llegar a acuerdos con quienes ponen en peligro lo público, la sanidad, la educación y la dependencia", ha dicho.

Sobre la Presidencia del Gobierno y si ésta es negociable, el secretario general del PSOE y candidato autonómico ha considerado que "la Presidencia debe de ser para el partido que más respaldo obtenga" aunque, preguntado sí también debe gobernar la lista más votada, ha reivindicado que "debe gobernar el PSOE si queremos dibujar el mejor futuro para Cantabria".

PROPUESTAS DEL PSOE

En cuanto a la política fiscal que propone el PSOE, Zuloaga ha evidenciado que, por supuesto, no es la misma que quiere "la derecha". "Me parece alarmista y terriblemente preocupante que partidos de amplia solvencia en Cantabria digan que quieren bajar todos los impuestos", ha dicho en referencia a la propuesta de la presidenta del PP y candidata regional, María José Sáenz de Buruaga.

"No puede ser que se plantee una bajada generalizada de impuestos a todas las rentas porque eso solo significa recortes en sanidad, educación y dependencia", ha criticado, y "frente" a ello está el PSOE que "lo que quiere es garantizar igualdad de acceso a los servicios a todos los cántabros vivan donde vivan".

Por ello, ha indicado que los socialistas "decimos claramente que tienen que pagar más quienes más tienen para que este sistema sea sostenible" y, para ello, plantea una "reforma fiscal progresiva y progresista" pero no la ha detallado ni tampoco ha cuantificado los ingresos que el PSOE estima obtener con ella.

En cuanto al sistema de financiación autonómica, Zuloaga ha asegurado que en el caso de Cantabria se tiene que tener en cuenta su orografía, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población que hace que los servicios públicos no cuesten lo mismo que en otras regiones y ha avanzado que, si es presidente, promoverá un "gran pacto" al respecto.

Promover el desarrollo eólico es otro de los asuntos en los que el PSOE se propone trabajar en esta legislatura para "desarrollar ese modelo de futuro" para el desarrollo de Cantabria, y llevar internet a toda la región y a todos los núcleos urbanos por pequeños que sean porque, ha dicho, "no puede ser que estemos en 2019 y haya lugares en Liébana en donde no tienen ni teléfono".

En este sentido, también se ha referido a la despoblación rural, problema en el que cree que solo el PSOE "está siendo claro" sobre lo que quiere hacer, que es que "nuestro medio rural sobreviva garantizando y mejorando los servicios públicos".

En infraestructuras, Zuloaga ha asegurado que la "prioridad" del PSOE es la mejora de la red de cercanías en toda la región, pero principalmente en el Arco de la Bahía, donde hay que afrontar un "debate sobre la movilidad supramunicipal".

A ello, se sumarán las infraestructuras "necesarias" para Cantabria y que son las que nos comunican con otras comunidades, como el tercer carril de la A-8, la llegada del AVE a Reinosa o avanzar en el estudio informativo para la mejora del tren Santander-Bilbao. "Si soy presidente, fomentaré un gran acuerdo en torno a las infraestructuras", ha dicho.

En este ámbito y preguntado por el Llano de La Pasiega, ha considerado "una buena idea" la creación del centro logístico de La Pasiega y ha reivindicado que "el PSOE lo llevaba en el programa electoral de Eva Díaz Tezanos en 2015".