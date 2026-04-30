Hasta 11 años de cárcel para 5 personas por casar a una menor de 12 años con un adulto en Moral de Calatrava

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CIUDAD REAL 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos días martes 5 y miércoles 6 de mayo a cinco acusados de trata de seres humanos y agresión sexual a una menor después de ser procesados por traer a una menor de Bulgaria a Moral de Calatrava para tener relaciones sexuales y después casarla con un adulto.

Según se desprende del escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados, todos de nacionalidad búlgara, habrían concertado el traslado de una menor desde Bulgaria a España para integrarla en su entorno familiar en la localidad de Moral de Calatrava y casarla con un adulto.

Según la Fiscalía, la menor, que tenía 12 años cuando llegó a España, no estaba escolarizada ni tenía acceso al aprendizaje del idioma, encontrándose en una situación de dependencia y falta de autonomía personal, lo que habría limitado sus posibilidades de desarrollo.

El escrito recoge que la menor quedó embarazada en dos ocasiones. La primera gestación se interrumpió en junio de 2023 y la segunda culminó con el nacimiento de un bebé en agosto de 2024, tras mantener relaciones sexuales con uno de los acusados cuando aún era menor de edad.

El Ministerio Fiscal, en su escrito, señala que tantos los acusados como la víctima pertenecen a un grupo étnico en el que "es práctica habitual y admitida arreglar los matrimonios o uniones paramatrimoniales de las hijas menores a muy temprana edad entre los padres de los novios".

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que concurren un delito de trata de seres humanos y otro de agresión sexual a menor de 16 años, solicitando penas que alcanzan los 11 años de prisión en el caso más grave, además de otras condenas de prisión, inhabilitación y prohibición de contacto con menores.

Asimismo, la Fiscalía ha interesado que los acusados indemnicen a la víctima con hasta 12.000 euros por daños morales.