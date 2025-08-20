El 112 de C-LM coordinó la actuación de emergencias en 118 accidente de tráfico en el primer semestre de 2025

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, organismo perteneciente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha coordinado la ayuda de los grupos de intervención en emergencias en 118 accidentes de tráfico graves, que se han contabilizado durante el primer semestre de 2025 en la región, en los que han fallecido un total de 33 personas.

Durante los primeros seis meses del presente año se ha producido una cifra similar, aunque ligeramente inferior, en lo que se refiere a este tipo de siniestros con respecto a los registrados durante ese mismo periodo de 2024, cuando se produjeron 120 accidentes de tráfico graves, frente a los 118 registrados este año, tal como ha informado la Junta en nota de prensa.

El dato de fallecimientos con respecto al año pasado, por su parte, merece una mención aparte. La mortalidad se ha reducido y pasa de las 43 víctimas mortales registradas en el primer semestre de 2024 a las 33 que se han producido durante los primeros seis meses de este año 2025.

Desde enero hasta junio se han coordinado, de media mensual, unos 20 accidentes de tráfico graves. Y, al igual que viene ocurriendo en años anteriores, una parte realmente importante de estos incidentes se ha producido por la salida de vía del vehículo, sin que interviniese ningún otro coche como causante del siniestro. De hecho, es importante destacar que 48 de los accidentes ocurridos en estos primeros seis meses del año se han producido por este motivo, lo que representa el 40 por ciento del total de accidentes registrados. Se podría decir que cuatro de cada diez accidentes de tráfico graves han sido consecuencia de una salida de vía.

Los datos dados a conocer por la Dirección General de Tráfico indican que la distracción, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas están detrás del resto de este tipo de siniestros.

TOLEDO Y ALBACETE, LAS PROVINCIAS CON MÁS ACCIDENTES

Si provincializamos el número de accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha, entre enero y junio de este año, cabe destacar que Toledo y Albacete, por este orden, han sido las provincias donde se han producido un mayor número de incidentes, contabilizando entre ambas un total de 70. Esta cifra representa más de la mitad del total de accidentes ocurridos en toda la región, concretamente un 59 por ciento de ellos.

La provincia de Toledo ha sido, con gran diferencia, la que ha registrado un mayor número de accidentes, duplicando ampliamente a Albacete (segunda provincia con mayor índice de siniestralidad) e incluso triplicando al resto de provincias. Así, en las carreteras toledanas se han producido durante estos primeros seis meses del año 50 accidentes de tráfico graves, representando el 42 por ciento del total de siniestros viales de la región.

Albacete se sitúa a continuación al registrar 20 accidentes de tráfico graves. En las carreteras de la provincia de Ciudad Real se produjeron 18 siniestros; seguida muy de cerca por Cuenca con 17 y, por último, la provincia de Guadalajara con 13, que es la zona en que se han producido menos siniestros durante este primer semestre del año.

Si ponemos el foco en el número de personas fallecidas, la provincia de Toledo es también la que registra la cifra más alta, con un total de 17 víctimas mortales ocasionadas por los 50 accidentes graves producidos en sus carreteras. La provincia de Cuenca se sitúa a continuación, con ocho fallecimientos. Las provincias de Albacete y Ciudad Real presentan la misma cifra de mortalidad, con tres víctimas mortales en cada una. Finalmente, dos personas han fallecido a consecuencia de los accidentes de tráfico graves, que se produjeron en las carreteras de Guadalajara durante los primeros seis meses de 2025.

Precisamente si nos detenemos a analizar los datos por meses, destaca la baja cifra tanto de siniestralidad como de mortalidad producida durante el mes de marzo, cuando se produjeron 15 accidentes de tráfico graves con una sola víctima mortal. El lado opuesto lo encontramos en el mes de junio, con ocho personas fallecidas en 25 siniestros viales. Los meses de enero y mayo reflejan la misma cifra de accidentes pero un dato muy distinto en cuanto a los fallecimientos Así, si en ambos periodos se produjeron 21 accidentes de tráfico, en el mes de enero fallecieron dos personas frente a las nueve que perdieron la vida en mayo. En el caso del mes de abril, las víctimas mortales fueron cinco y se produjeron en los 22 accidentes de tráfico registrados durante ese mes en las carreteras castellanomanchegas. Finalmente, en febrero murieron un total de ocho personas en los 14 accidentes acontecidos ese mes.

COORDINACIÓN DE RECURSOS DESDE EL 112

Los accidentes de tráfico son los incidentes, coordinados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, en los que es necesaria la intervención de un mayor número de recursos.

Desde la Sala del 112 se movilizan y se coordina la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, normalmente efectivos de la Guardia Civil; los servicios sanitarios, que despliegan la mayor parte de sus recursos como médicos de urgencias, ambulancias, UVI y helicópteros medicalizados, fundamentales para el traslado urgente de personas heridas graves.

Los bomberos son, asimismo, una parte muy importante en este tipo de siniestros, ya que en ocasiones las personas afectadas por los accidentes quedan atrapadas en el interior de los vehículos, siendo necesaria su excarcelación.

Por último, es importante destacar el trabajo del personal de mantenimiento de carreteras, cuya labor es crucial a la hora de normalizar el estado de la vía y restablecer la circulación.