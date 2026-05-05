Hasta 12 centros educativos de Albacete se suman al Certamen de Teatro Infantil y Juvenil de la ciudad en su 39ª edición

Presentación del Certamen de Teatro Infantil y Juvenil de la ciudad en su 39ª edición. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de alumnos pertenecientes a una docena de centros educativos de Primaria y Secundaria de Albacete exhibirán a lo largo del mes de mayo y junio en el Teatro de la Paz y en la casa de la cultura José Saramago las obras de teatro que han presentado a la 39ª edición del Certamen de Teatro Infantil y Juvenil de la ciudad.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la concejal de Cultura, Elena Serrallé, que ha señalado que esta nueva edición "ha crecido en participación, calidad y capacidad para emocionar", convirtiéndose "en un auténtico semillero de talento donde se despiertan vocaciones, se construyen valores y se aprende algo fundamental como es una forma de pensar el mundo".

Serrallé ha detallado que la cuantía de financiación municipal se ha incrementado este año para los centros de Primaria participantes, con un total de 750 euros para cada uno, lo mismo que para los institutos, en lo que ha descrito como "un apuesta por la cultura y una apuesta por una sociedad más crítica, con más valores, más libre y en definitiva, más humana", gracias al fomento de la cultura "como herramienta de transformación desde la edad temprana".

José Luis Garijo, profesor de uno de los institutos participantes, el Cristóbal Colón, ha valorado la iniciativa como una oportunidad educativa "maravillosa" y una ocasión para "divertirnos, enseñar y aprender" que mantiene viva la ilusión de profesores y alumnos con la educación.

El certamen contará con un jurado seleccionado a la hora de elegir los ganadores de los premios para distintas categorías como mejor actuación, escenografía o vestuario, divididas en tres modalidades de edad. Jeromo García, miembro de este jurado y con una vida dedicada a la actuación, ha destacado el uso del teatro "como instrumento pedagógico y de juego", sobre todo en un momento en el que la digitalización y la inteligencia artificial desbordan el panorama cultural.

Los centros participantes son los institutos 'Tomás Navarro Tomás', 'Bachiller Sabuco', 'Parque Lineal', 'Los Olmos', 'Federico García Lorca' y 'Diego de Siloé', junto a los colegios 'Antonio Machado', 'Ana Soto', 'Inmaculada Concepción', 'Cristóbal Colón', 'Eloy Camino' y 'Príncipe Felipe'.

La gala de cierre y entrega de premios tendrá lugar el día 3 de junio en el Teatro de La Paz, presentado por el cantautor y productor albaceteño Nacho González. La entrada a todas las obras será gratuita.