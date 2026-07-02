Los 127 ayuntamientos de Cuenca que tendrán visión total del eclipse del 12 de agosto coordinan medidas de seguridad

Reunión de Coordinación de Seguridad con motivo del eclipse. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CUENCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Cuenca ha completado el proceso de coordinación con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto tras la celebración de todas las Reuniones de Coordinación de Seguridad, más la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Cuenca.

En total, se han realizado tres reuniones en las que han participado los 127 municipios conquenses donde se podrá ver el eclipse total. Celebradas en Talayuelas, Priego y Cuenca, todas han estado presididas por la subdelegada del Gobierno, María Luz Fernández, que copresidió también la Junta Local de Seguridad de Cuenca junto al alcalde de la ciudad, Darío Dolz.

Fernández ha subrayado que "un buen plan de prevención es la clave para que todo se desarrolle con normalidad en un evento tan importante para nuestro país", mientras resaltaba la importancia de que la provincia vaya a contar con tantos puntos de visionado del eclipse total.

"Es un acontecimiento que no se da en la Península desde hace 100 años, y Cuenca va a ser parte destacada de ello". A tal efecto, la subdelegada ha asegurado "estamos trabajando para afrontar el eclipse con la máxima preparación posible", agradeciendo el trabajo y mostrando toda su confianza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El principal objetivo de estas reuniones es coordinar las medidas de seguridad y movilidad previstas para el visionado del eclipse solar, principalmente en lo relacionado a la previsión de asistencia masiva de personas para vislumbrar el eclipse desde la provincia.

Entre otras cuestiones, esa labor de prevención también versa en torno a la movilidad y el acceso del tráfico a los pueblos que cuentan con punto oficial de observación o la programación festiva que se está desarrollando en los municipios a raíz del acontecimiento, ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

Por otro lado, se ha establecido un calendario con el objetivo de fijar los puntos de concentración y realizar los planes de evacuación en consonancia con ellos, teniendo en cuenta los potenciales riesgos. Asimismo, se considera de especial relevancia a este respecto la intervención de los agentes medioambientales.

En cuanto a los riesgos inherentes al propio visionado, se abordó la necesidad de disponer de las gafas de protección adecuadas y homologadas para ver el eclipse sin poner en riesgo la salud ocular.

A dichas reuniones han sido convocados, además de la subdelegada del Gobierno con el secretario general y un técnico de Protección Civil de la Subdelegación, la Guardia Civil de Cuenca, Tráfico de Cuenca, Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y Delegación Provincial de Sanidad de la Junta, Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades en Cuenca, Sescam y Diputación Provincial de Cuenca, así como los 127 ayuntamientos de los municipios conquenses que tendrán una visión total del eclipse.