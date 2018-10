El 14 de marzo se abre el plazo para solicitar ayudas a actividades de formación en Reino Unido, Irlanda y Francia

Publicado 09/03/2018 9:35:10 CET

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes una Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convoca en 2018 el procedimiento para la adjudicación de plazas y concesión de ayudas para realizar actividades de formación en Reino Unido, Irlanda y Francia. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 14 de marzo hasta el día 5 de abril, ambos inclusive. El número máximo de plazas convocadas es de 260 distribuidas por idiomas.

Según consta en dicha Resolución, que recoge Europa Press, estas ayudas están dirigidas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha

Serán beneficiarios los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato, matriculados en centros públicos o privados concertados de Castilla-La Mancha. El gasto que implica esta convocatoria asciende a un total de 198.742 euros, con cuantías individuales de las ayudas que podrán ascender hasta un máximo de 1.550 euros.

NUEVOS PROYECTOS BILINGÜES

De igual modo, la consejería que dirige Ángel Felpeto ha informado de que el plazo de presentación de solicitudes para la autorización de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y la adaptación de los

programas lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios de Castilla-La Mancha arranca este sábado 10 de abril y se prolongará hasta el 20 de abril.

Así se desprende de la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por la que se establece el procedimiento para la autorización de estos proyectos, según recoge Europa Press.

El objetivo es incorporar nuevos centros educativos a la Red de centros bilingües y plurilingües de Castilla-La Mancha mediante la autorización de proyectos bilingües o plurilingües en alguna de las etapas educativas no universitarias.

La presente Resolución será de aplicación en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional Básica, de Grado Medio y Grado Superior, y que concurran a cualquiera de las actuaciones objeto de la misma.

Todos los centros que cuenten en la actualidad con un programa lingüístico, así como todos aquellos que quieran incorporar en su oferta educativa algún proyecto bilingüe o plurilingüe, deberán remitir a la Dirección General competente en materia de enseñanza de lenguas extranjeras, de forma telemática y con firma electrónica, a través de los formularios que estarán disponibles en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) la correspondiente solicitud, la cual incluirá las declaraciones responsables del director o directora del centro que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en esta Resolución.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase de la documentación exigida para cada uno de los procedimientos objeto de esta Resolución, se requerirá al centro para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud.