Hasta 15 medios, cinco de ellos aéreos, trabajan en la extinción de un fuego en Villarejo de Montalbán

Incendio en Villarejo de Montalbán. - INFOCAM

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 medios, tres de ellos aéreos, y un operativo de 73 personas trabaja en la extinción de un fuego que afecta al término municipal de Villarejo de Montalbán, en la provincia de Toledo.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultada por Europa Press, el incendio habría iniciado a las 7.00 horas de este miércoles, y aún no ha sido controlado.

Ha sido la llamada de un particular la que ha dado la voz de alerta.