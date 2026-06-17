Hasta 16 asociaciones de mujeres de Albacete tendrán ayudas de Ayuntamiento para actividades de igualdad y participación

CUENCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha concedido ayudas por valor de 20.000 euros a 16 asociaciones y federaciones de mujeres sin ánimo de lucro "para apoyar el desarrollo de programas y actividades de interés general destinadas tanto a sus asociadas como a toda la sociedad, para fomentar la igualdad y la participación de las mujeres", ha informado la concejala de la Mujer, Gala de la Calzada.

La Comisión de Personas e Igualdad va a aprobar en su próxima reunión el reparto de estas subvenciones, una vez estudiadas por el Ayuntamiento las propuestas y actividades de las entidades solicitantes, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Las entidades que van a recibir ayuda son: Asociación de Mujeres Abuela Santa Ana, Asociación de Mujeres en Igualdad de Albacete, Asociación de Mujeres, Consumidoras y Usuarias del Polígono San Antón, Asociación de Promoción de Igualdad de Género de Albacete, Asociación de Mujeres, Consumidores y Usuarios Barrio Industria de Albacete, Abrazalba y la Asociación de Mujeres, Consumidores y Usuarias del Barrio San Pablo.

También la Asociación de Mujeres del Barrio Franciscanos, Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, Asociación de Mujeres, Consumidores y Usuarios del Barrio del Pilar, Asociación de Mujeres, Consumidores y Usuarios de Fátima-Ensanche, Asociación Cultural Nexo, Asociación de Emprendedoras Sociales, Asociación El Mithö, Asociación Luna Albacete para la promoción de la Mujer con Discapacidad, y Asociación Sincronizadas Albacete.

Cada una de estas asociaciones recibirá una ayuda de entre 1.200 y 1.300 euros para llevar a cabo actividades de sensibilización, concienciación, información, divulgación, de ocio, festivas, recreativas, de voluntariado, de formación, de difusión y producción cultural, socioculturales o de promoción social, incluyendo viajes y semanas culturales. También pueden ser subvencionables las becas, premios y otros incentivos para promover la igualdad de género.

De la Calzada ha animado a todo el movimiento asociativo femenino a "seguir trabajando en pro de la igualdad y de la participación activa de las mujeres en la vida social de nuestra ciudad. Estas ayudas van a llegar tanto a asociaciones vinculadas al movimiento vecinal como a otras del ámbito cultural, sociosanitarias o de apoyo a las mujeres en general. Todas ellas merecen el apoyo y reconocimiento del Ayuntamiento, porque nos ayudan a hacer realidad el gran reto de la igualdad".