Los 198 mejores tiradores de España acudirán este sábado y domingo a Toledo al Campeonato de España de Foso Olímpico

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 198 mejores tiradores de España se darán cita este sábado y este domingo en la ciudad de Toledo, donde se celebrará el Campeonato de España de Foso Olímpico en el Campo de Tiro de La Bastida, dependiente de la Diputación de Toledo.

Un evento que ha sido presentado este jueves por el diputado de la Institución provincial, José Eugenio del Castillo, el concejal de Movilidad y Régimen Interno, Iñaki Jiménez; el presidente de la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha, Fernando Herrero, y el toledano Alberto Fernández, campeón olímpico de tiro.

El presidente de la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha ha destacado que se trata de la competición "más prestigiosa" que tiene la Federación Española de Foso Olímpico, que se lleva celebrando desde 1936.

Ha indicado que es el ganador de la edición anterior el que elige sede, destacando que Alberto Fernández la ganó en 2024 y ha vuelto a elegir "su casa" para celebrar la edición de este año. "Ha ganado nueve veces esta competición y es el deportista que más veces lo ha hecho", ha destacado.

Respecto al evento, ha dicho que acudirán 198 deportistas de todas la comunidades autónomas, entre los que se encuentran parte del equipo nacional de Foso Olímpico.

La climatología va a intervenir en la competición, pues se modificarán los horarios en previsión de las altas temperaturas que se podrán alcanzar este fin de semana en la capital regional.

Así, la competición, que arrancará el sábado a partir de las 9.00 horas y se prolongará hasta el domingo, contará con las categorías habituales: General, Damas, Veteranos, Veteranos Máster, tres categorías para personas con discapacidad y Junior Masculino y Femenino.

El presidente de la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha ha animado a todos los toledanos, de la ciudad y la provincia, a acudir al Campeonato al ser una competición "muy vistosa", y ha añadido que también se podrá seguir forma online en multipullsoft.it.

INTENTAR EL DÉCIMO CAMPEONATO

Alberto Fernández, de su lado, ha indicado que es "un orgullo" para él volver a celebrar esta copa en Toledo, que ha calificado como la competición "más prestigiosa" del circuito nacional, por lo que intentará conseguir su décimo campeonato y que la copa se quede en "su casa".

Así, el también campeón olímpico ha manifestado que el toledano Campo de Tiro de la Bastida es al que todos los tiradores de España quieren acudir porque está en el centro de España y cuenta con maquinas nuevas y "muy buenas".

A preguntas de los medios ha dicho que no está nervioso de cara a la competición de este fin de semana. "Me gustaría conseguir la décima, es un reto para mí. Pero el hecho de competir en casa y que pueda ser la décima hace que me entren más ganas que nervios", ha añadido.

Preguntado por su próximo reto tras el Campeonato de España, Fernández ha dicho que el lunes mismo viajará a Italia donde se celebra la Copa de Mundo de Foso Olímpico y que el mes que viene será el Campeonato de Europa en Francia, en el mismo campo de tiro en el que fueron los Juegos Olímpicos.

Para el concejal de Movilidad ha sido "un orgullo" presentar un campeonato de "este nivel", por lo que ha agradecido a sus organizadores que Toledo lo pueda acoger en un año en el que es Ciudad Europea del Deporte.

Así, tras destacar que la ciudad acogerá este año más de 220 actividades deportivas, "casi una por día", ha afirmado que va a ser "un campeonato importante" por lo que ha deseado suerte a todos los tiradores y en especial a Alberto Fernández.

APUESTA POR EL DEPORTE

Por último José Eugenio del Castillo ha indicado que este campeonato llega a Toledo reconociendo "no solo el nivel de estas infraestructuras sino también la firme apuesta que tiene la Diputación de Toledo por el deporte en todas sus disciplinas".

"El Campo del Tiro de La Bastida, propiedad de la Diputación y gestionado en la actualidad por la Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha, es una instalación referencia a nivel nacional e internacional, pero también es un área de trabajo constante de entrenamientos, cursos, pruebas oficiales y prácticas de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado", ha resaltado.

Se ha congratulado de que Alberto Fernández haya vuelto a elegir Toledo y se ha mostrado confiado en que el domingo por la tarde pueda revalidar su título ratificarla. "Será un orgullo para nosotros que vuelvas a elegir tu casa", ha concluido.