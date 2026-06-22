El 22 de julio se colocará en Toledo la primera piedra de las obras de rehabilitación de Alamillos del Tránsito

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado este lunes que el próximo 22 de julio se colocará la primera piedra de las obras de rehabilitación de Alamillos del Tránsito, "una de las actuaciones más emblemáticas del proyecto Toledo Emerge".

Velázquez ha hecho estas declaraciones durante el acto de inauguración de la renovada Oficina de Turismo de la Diputación Provincial de Toledo, y ha destacado la importancia de la colaboración institucional que existe entre ambas administraciones para hacer realidad iniciativas estratégicas para el futuro de la ciudad como 'Toledo Emerge', ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha recordado que cuatro de los cinco edificios que forman parte de este proyecto son propiedad de la Diputación de Toledo, entre ellos, Alamillos del Tránsito, un espacio de casi 3.000 metros cuadrados situado en pleno corazón de la judería "que permanece cerrado y sin uso desde hace 60 años".

Así, Velázquez ha destacado que la primera fase de esta actuación contempla la construcción de 18 viviendas en régimen de cohousing, y el proyecto se completará posteriormente con otras diez más, hasta alcanzar las 28 viviendas y 70 plazas de aparcamiento "para devolver la vida a este espacio y generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan vivir en el Casco Histórico".