Hasta 220 tiradores de todo el país se darán cita en el Campeonato de España de Esgrima este fin de semana en Albacete

Presentación del Campeonato de España de Esgrima. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 220 tiradores de todo el país acudirán este fin de semana, los días 21 y 22 de febrero, a Albacete con motivo de la celebración del Campeonato de España de Esgrima.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa; el diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, y el presidente del club Sala de Armas (SADA), Luis Martínez, han presentado en rueda de prensa la segunda jornada puntuable para el Campeonato de España individual de las tres que componen el calendario y la tercera de la liga nacional de equipos que tendrá lugar en el Pabellón Universitario.

Villaescusa ha destacado la importancia que tiene para Albacete acoger por primera vez en su historia un evento de estas características que nos situará en la capital mundial de este deporte al contar con tiradores internacionales procedentes de Argentina, Francia y Colombia, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los 220 inscrito proceden de todas las comunidades autónomas, incluyendo las islas, seis de ellos son locales, a los que se suman los deportistas internacionales, con un total de 28 equipos de las divisiones de Oro y Plata compitiendo en la ciudad.

Villaescusa ha señalado que el formato individual se desarrollará el sábado por la mañana en fase previa, desde las 9.30 horas, mientras que la fase final individual será el domingo por la mañana, también a partir de la misma hora. En cuanto a la jornada por equipos, dará comienzo el sábado por la tarde a partir de las 15.00 horas. La entrada será gratuita en todos los casos.

El concejal ha felicitado al club SADA por el ascenso a categoría de Plata que recientemente ha conseguido, así como por la gran labor diaria que realiza para acercar este deporte a los albaceteños y promocionar nuestra ciudad a través de este deporte.

Villaescusa ha animado a asistir a esta gran cita con la esgrima, destacando que la celebración de estas pruebas supondrá la visita de más de 500 personas a nuestra ciudad, entre competidores, entrenadores y acompañantes.

DEPORTE "ESPECTACULAR Y VISTOSO"

Por su parte, el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha, ha agradecido al Club SADA el gran trabajo que ha llevado a cabo para conseguir que este campeonato tan importante sea una realidad en Albacete, destacando su labor a favor de un deporte tan "espectacular y vistoso" como es la esgrima, asegurando que la Diputación seguirá colaborando para dar una mayor visibilidad a esta disciplina deportiva como un "aliado" más.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia que tiene el turismo deportivo para Albacete capital y provincia por los grandes beneficios que las pruebas deportivas suponen para nuestra tierra, tanto desde el punto de vista deportivo, como económico y de promoción turística.

El diputado provincial de Deportes ha animado también a disfrutar de la esgrima de primer nivel durante este fin de semana en la ciudad de Albacete, convencido de que será todo un éxito porque somos magníficos organizadores de eventos deportivos.

El presidente del Club SADA, de su lado, ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Diputación por su compromiso constante con el deporte, de manera especial con la esgrima, destacando el apoyo recibido para que este campeonato se celebre en la ciudad.

Luis Martínez ha explicado que Albacete acogerá a tiradores que están entre los mejores 50 del ranking nacional de esgrima durante este fin de semana, a los mejores equipos y a los mejores entrenadores y árbitros, señalando que "veremos una esgrima muy técnica, muy táctica y con un despliegue físico bonito, ya que vienen tiradores del equipo nacional absoluto, lo mejor que hay en nuestro país en estos momentos".

El presidente del SADA ha señalado que va a estar casi al completo el equipo que recientemente ha ascendido a plata y también los componentes del equipo nacional de bronce dando lo mejor de sí mismos y representando con orgullo a Albacete.