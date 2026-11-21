Hasta 25 personas participan en la II edición del curso de Gestión Cultural de la Diputación de Toledo - DIPUTACIÓN TOLEDO

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes comenzaba en el Centro Cultural San Clemente de Toledo la segunda edición del curso de Gestión Cultural que organiza la Diputación de Toledo en colaboración con Fundación Contemporánea, bajo el título 'Cultura en acción', y que continúa durante este sábado.

Tras una primera edición dirigida principalmente a concejales y técnicos de Cultura de los ayuntamientos, la Diputación de Toledo amplía este año esta iniciativa formativa al conjunto del sector cultural de la provincia, con la participación de 25 representantes de entidades privadas de referencia en la promoción, organización y desarrollo de actividades y proyectos culturales en el territorio provincial, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante la apertura, se destacó el compromiso del Gobierno de la Diputación con la promoción de la cultura en todos los municipios de la provincia, así como la importancia de apoyar a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen a enriquecer y dinamizar la vida cultural de nuestros pueblos y ciudades.

Desde la Diputación de Toledo se quiere mostrar el apoyo a quienes trabajan por la cultura en nuestra provincia, ofreciéndoles herramientas y oportunidades que les permitan seguir creciendo, innovando y desarrollando proyectos de calidad Desde el Área de Cultura provincial, cuyo coordinador, Emilia Santiago, recibía a los asistentes, se subrayaba que la cultura no solo es una fuente de conocimiento y enriquecimiento personal, sino también un motor de cohesión social, de desarrollo económico y de generación de oportunidades en nuestros municipios. Se señalaba, igualmente, el papel de la colaboración público-privada para fortalecer el tejido cultural provincial.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR CULTURAL

Las jornadas, que se desarrollan los días 20 y 21 de noviembre, cuentan con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión cultural, como Alberto Fesser, presidente de La Fábrica y Fundación Contemporánea; Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea; Diego Martínez Montero, socio de .jes; y Néstor Santana, director de Incubación y Aceleración de Teamlabs.

Durante la primera jornada se abordaron cuestiones relacionadas con la situación actual del sector cultural y las claves para la gestión y comunicación de proyectos culturales, mientras que las sesiones de hoy se centran en la creación de alianzas y redes de colaboración, así como en el diseño de modelos de negocio que contribuyan a mejorar la viabilidad y sostenibilidad de las iniciativas culturales.

Con esta segunda edición, la Diputación de Toledo reafirma su apuesta por la formación, la profesionalización y el fortalecimiento del sector cultural de la provincia, propiciando espacios de encuentro e intercambio de experiencias que favorezcan la cooperación entre sus distintos agentes y la puesta en marcha de nuevas iniciativas culturales en los municipios toledanos.