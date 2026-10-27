Alcalde Toledo se diferencia de su homólogo en Puertollano para defender su candidatura: "Puede ser diferente"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYTO TOLEDO

TOELDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido que vaya a compatibilizar el bastón de mando con su candidatura al Congreso de los Diputados por el PP el próximo 29 de noviembre, asegurando que, a diferencia de la renuncia a la Cámara Baja de su homólogo en Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, alegando que está centrado en la Alcaldía, en el caso de Toledo "puede haber circunstancias diferentes".

Preguntado por el hecho de que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, haya circunscrito en un gesto de "generosidad" de Miguel Ángel Ruiz dando un paso al lado de su postulado al Congreso para centrarse en Puertollano, ha dicho que "es perfectamente compatible ser alcalde de Toledo y diputado en el Congreso de los Diputados".

Y es que asegura que es "una oportunidad extraordinaria" para la ciudad para que "se escuche la voz" de Toledo en el Congreso de cara a poder influir en "decisiones importantes".

"Podremos seguir acelerando la transformación en positivo de la ciudad y de la provincia que ya estamos experimentando en los últimos años, y sobre todo sacaremos del cajón del abandono las importantísimas infraestructuras que nos deben los distintos ministerios y el Gobierno de España a la ciudad de Toledo", ha defendido.