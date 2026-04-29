Hasta 300 patinadores de 12 países se darán cita en el VIII Maratón de Patinaje Río Tajo de Talavera este domingo

Presentación del VIII Maratón de Patinaje Río Tajo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha dado a conocer que en el VIII Maratón de Patinaje Río Tajo de Talavera participarán 300 patinadores procedentes de 12 países, se celebrará este domingo, 3 de mayo, "y pondrá una vez más a Talavera en el mapa del deporte nacional".

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa junto a Fernando García, del comité organizador y Miriam Rivera, secretaria del Club Talavera Patina, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La jornada se iniciará a las 10.00 horas con la prueba de élite con el paso por el Puente de Castilla-La Mancha, aunque la salida será desde el IES Padre Juan de Mariana. Para los corredores profesionales se realizará una salida escalonada, puesto que la prueba no sólo cuenta con una maratón de 42 kilómetros, sino también con otra de 21 y 10 kilómetros respectivamente.

La jornada se divide en dos bloques diferenciados para garantizar la fluidez de las categorías profesionales y el fomento del deporte base; en el bloque élite la atención estará centrada en Julio Mirena y Aura Quintana, campeones de la edición anterior, quienes regresan para defender sus títulos.

El bloque infantil y familiar comenzará a las 12.30 horas con el objetivo de fomentar el deporte infantil y la inscripción para estas categorías es totalmente gratuita, donde podrán participar niños desde 5 a 12 años. A diferencia de las categorías de mayores, los niños pueden ser inscritos de forma presencial en el lugar del evento hasta el momento de inicio de su carrera.