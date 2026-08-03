Hasta el 31 de agosto se podrán solicitar subvenciones para personas afectadas por la enfermedad celíaca en C-LM

Archivo - Celiaquía. Dieta sin gluten. - MARSBARS/ ISTOCK - Archivo

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria ha convocado la concesión de subvenciones, en régimen simplificado de concurrencia, para personas afectadas por la enfermedad celíaca en Castilla-La Mancha, a fin de proporcionarles apoyo económico para el mantenimiento de una dieta libre de gluten. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde este martes, hasta el 31 de agosto.

Así consta en la resolución de dicha Dirección General, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en la que se explica que podrán concurrir a la convocatoria de estas subvenciones las personas que, en la fecha de presentación de su solicitud, tengan diagnosticada la enfermedad celíaca y justifiquen esta condición.

La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 400.000 euros. La cuantía a conceder será de 500 euros por persona beneficiaria, con un máximo de 1.000 euros por unidad familiar.

Las solicitudes de las ayudas se dirigirán a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, y se podrán presentar de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o bien de forma presencial, en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez cumplimentado e impreso el formulario habilitado en la sede electrónica.