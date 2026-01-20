Las 33.000 papeletas repartidas del sorteo 'El Doble, doble de Navidad' refuerzan el comercio local de Guadalajara

Entrega del primer premio de la campaña 'El Doble, doble de Navidad'. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comercio de Guadalajara (Fedeco) ha entregado este martes el primer premio de la campaña 'El Doble, doble de Navidad', una iniciativa con la que se han repartido 33.000 papeletas y cuyo objetivo es reforzar el consumo en el comercio local y de proximidad de la ciudad y la provincia.

El acto se ha celebrado en la tienda Juguettos de la calle Virgen del Amparo en al capital, establecimiento en el que se selló una de las papeletas premiadas.

El ganador destinará los 1.500 euros del premio a compras en siete establecimientos de Guadalajara y localidades cercanas, garantizando que la cuantía revierta íntegramente en el tejido comercial del territorio.

La campaña, promovida por Fedeco en colaboración con distintas administraciones, busca que los premios obtenidos se reinviertan directamente en los comercios adheridos, generando un impacto económico más amplio y beneficiando a distintos sectores del comercio minorista.

En el acto han participado el presidente de Fedeco, Ángel Escribano; el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, y la diputada de Promoción Económica de la Diputación, Pilar Muñoz, quienes han coincidido en señalar la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar al comercio de cercanía y dinamizar la economía local tras la campaña navideña.

Fedeco entregará un segundo premio de esta campaña en los próximos días, continuando así con una acción que refuerza la colaboración entre comerciantes e instituciones y fomenta el consumo en establecimientos de la provincia.