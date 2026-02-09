'Los 40 Sessions' y Orquesta Jamaica pondrán música al Carnaval de Toledo, que amplía los premios a comparsas y grupos

Archivo - Desfile de Carnaval de Toledo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Jamaica, en la plaza de Zocodover, y un concierto de 'Los 40 Session', en la plaza del Ayuntamiento, pondrán la música el próximo sábado, día 14, al Carnaval 2026 de Toledo, que este año amplía la dotación económica de los premios del Gran Desfile Concurso de Carnaval, en el que participarán 33 comparsas, cuatro más que el año pasado.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, durante la presentación de la programación del Carnaval, cuyo "auténtico eje central", ha dicho, es el desfile, que reúne a numerosas comparsas y grupos llegados de distintos puntos de la región, convirtiendo las calles de Toledo en un "espectáculo vivo de imaginación, esfuerzo y trabajo colectivo".

Este año el Gran Desfile arrancará el sábado, 14 de febrero, a las 16.00 horas, una hora antes de lo habitual "para mejorar el disfrute de todas las comparsas y mejorar la organización", ha destacado el edil. De las 33 comparsas participantes, 13 son de Toledo, mientras que hay nueve comparsas de la provincia de Toledo, otras nueve de la provincia de Ciudad Real, una de Cuenca y otra más proveniente de Madrid.

El jurado del concurso se situará en esta ocasión en la Plaza de Filipinas, adelantándose casi 800 metros con la finalidad de que cuando la última comparsa pase, "ya haya deliberado el jurado y no tengan que esperar una hora", ha subrayado.

El presupuesto del Carnaval asciende a 148.946,50 euros, lo que representa "8.000 euros menos que el año pasado", tal y como ha indicado García-Toledano. No obstante, la cuantía de los premios ha aumentado, de tal manera que, en la modalidad de grupos de más de 30 personas, el primer premio recibirá 3.550 euros, seguido de un segundo premio de 2.800 euros, un tercer premio de 1.700 euros, un cuarto de 1.150 euros y un quinto de 700 euros.

Paralelamente, para los grupos de entre 15 y 30 personas, el primer premio asciende a 2.000 euros, el segundo a 1.400 euros, el tercero a 900 euros, el cuarto 650 y un quinto, creado este año, se llevará 300 euros.

A estas cuantías se suman las menciones especiales para centros educativos de la ciudad, dotadas con 600, 300 y 150 euros, así como dos menciones especiales para grupos locales de modalidad A, con 1.000 y 400 euros, y dos menciones especiales para grupos locales de la modalidad B, dotadas con 600 y 300 euros.

Además, desde el Ayuntamiento han señalado que "se mantiene las compensaciones económicas por participación" destinadas a ayudar a sufragar los gastos de las comparsas. Los grupos compuestos por más de 30 personas "reciben una compensación de 400 euros", mientras que los grupos de entre 15 y 30 personas "reciben 300 euros", ha concluido.

PROGRAMACIÓN EN BARRIOS

La programación del Carnaval comenzará el viernes 13 en los barrios de Palomarejos, Buenavista, Casco Histórico, Valparaíso, Santa Bárbara, Azucaica, Santa María de Benquerencia y San Antón, con concursos infantiles de disfraces, talleres, desfiles, espectáculos, orquestas, djs y animación para todas las edades. Ese mismo día se recuperará la orquesta en Santa María de Benquerencia.

El sábado 14, además del Gran Desfile, a las 22.00 horas tendrá lugar el concierto de la Orquesta Jamaica en la Plaza de Zocodover, mientras que 'Los 40 Sessions' serán desde las 24.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, con los djs de "gran prestigio y nivel" José Vicens y Óscar Martínez.

El domingo a las 12.00 horas tendrá lugar un espectáculo infantil tributo a 'Las Guerreras K-Pop', y desde las 17.30 horas se celebrará el velatorio y entierro de la Sardina, con un recorrido por el Casco Histórico que finalizará en el entorno del río, donde se lanzarán los tradicionales fuegos artificiales.

A preguntas de los medios, el edil ha señalado que el objetivo es que la celebración del Carnaval transcurra "con total normalidad" y si las condiciones meteorológicas no lo permiten se podrá "adelantar o retrasar un poco el desfile", hasta que las condiciones del tiempo "sean seguras".

"Todo este esfuerzo económico refleja una apuesta firme por un Carnaval fuerte, atractivo y participativo, que reconoce el trabajo de quienes lo hacen posible y anima a seguir creciendo año a año", ha concluido el concejal.