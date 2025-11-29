Unas 400 personas se concentran en Albacete convocadas por CCOO para pedir mejoras salariales en convenios colectivos

CCOO moviliza a las personas trabajadoras para que lideren la negociación colectiva con subidas salariales por encima de la media - @ANGEL_LEONM

ALBACETE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Trabajamos más, pero ganamos menos', CCOO Albacete ha celebrado este sábado una concentración que ha reunido a más de 400 personas procedentes de toda la provincia, y en la que han intervenido el secretario regional del sindicato, Javier Ortega, el secretario provincial de CCOO, Paco Gómez, y la responsable de la Federación de Servicios en Albacete, Carmen Olivas.

Ortega ha puntualizado que "estas movilizaciones no son, como dice la patronal, manifestaciones preventivas. Estas movilizaciones forman parte y son el inicio de la negociación colectiva de 2026. Porque la negociación no es sentarse a negociar con la patronal y firmar un convenio".

"La negociación es escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, acudir a sus centros de trabajo y recoger sus opiniones y propuestas y defenderlas en las plataformas, en movilizaciones y en conflictos si es necesario. Desde CCOO queremos que sean las personas trabajadoras quienes lideren los procesos de negociación", ha señalado.

Ortega ha vuelto a pedir a la patronal que afronte la negociación en Castilla-La Mancha "con seriedad y deje de contar cuentos" diciendo que la culpa de la falta de productividad de las empresas es del absentismo. "El absentismo es la ausencia injustificada en el trabajo, pero ni las vacaciones, ni estar enfermo, ni tener que cuidar a un hijo o a una persona mayor es absentismo".

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que "tras una decena de asambleas hechas por toda la provincia, pretendemos que esta movilización sea el lanzamiento de la negociación colectiva para el año 2026.

Una negociación que parte de un escenario de pérdida de poder adquisitivo en los últimos cinco años, "debido a que los precios han subido muy por encima de lo que han crecido los salarios y la situación para muchas personas trabajadoras es inasumible". "De ahí que sea tan importante organizar, movilizar y motivar a las personas trabajadoras para que luchen y defiendan sus derechos en la negociación colectiva".

Paco Gómez ha lamentado que mientras crece la productividad de las empresas y los márgenes empresariales baten récords, todavía tenemos salarios en las escalas más bajas que rondan los 1.200 euro. "A esto hay que sumarle que en Castilla-La Mancha tenemos las jornadas más altas por eso venimos a decir a las personas trabajadoras que hay que reivindicar subidas de salarios mayores que la media y que la lucha por nuestros derechos es también la lucha por nuestra dignidad".

En Albacete hay cinco convenios sectoriales por negociar en 2026: Metal, Cuchillería, Vinícolas, Pastelerías y Hostelería, que afectan a un total de 16.500 personas trabajadoras. A esto hay que sumar los tres convenios que están bloqueados, uno de ellos el del Campo que afecta a más de 14.00 personas.