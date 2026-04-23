La A-43 recupera la normalidad en Villarrobledo tras el choque de dos camiones, que deja un herido

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ALBACETE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La A-3 a su paso por Villarrobledo ha recuperado la normalidad, una vez han sido retirado los dos camiones que han colisionado, y que deja al conductor de uno de ellos, de 55 años de edad, herido. Tras ser rescatado por los bomberos, ha sido trasladados en UVI al hospital de Albacete.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 15.40 horas, en el kilómetro 140.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Villarrobledo y una UVI.