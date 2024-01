Unos 430 docentes se incorporarán estas semanas a las aulas de C-LM para poner en marcha el Plan de Éxito Educativo

GUADALAJARA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 430 docentes se incorporarán estas semanas a las aulas de Castilla-La Mancha para poner en marcha el Plan de Éxito Educativo, tal y como lo avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en la localidad de Marchamalo (Guadalajara), donde ha inaugurado las obras de modernización y mejora del CEIP 'Cristo de la Esperanza'.

El de Éxito Educativo es "un plan de refuerzo que se plantea para acompañar al conjunto del sistema y evitar el abandono escolar temprano", ha explicado García-Page.

"En estos últimos años hemos invertido más de 72 millones de euros, se dice pronto, en contratar más docentes para reforzar las posibilidades de los alumnos", ha añadido el presidente regional.

Asimismo, García-Page ha asegurado que no se trata solamente de tener mucha infraestructura y docentes, "se trata también de no dejar descolgado al que lo tiene más difícil". "Ese modelo que algunos han exhibido en España de modelo educativo, es decir, que progrese el que vale y el que no, que se quede en la cuneta. Ese modelo es un modelo que no compartimos", ha dejado claro.

Es por ello que ha comentado que este plan es "un plan realmente de una calidad humana extraordinaria", que está dando "un resultado tremendo". "Desde que tenemos el plan de éxito educativo en Castilla-La Mancha se han reducido ocho puntos el abandono temprano escolar".